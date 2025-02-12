VIDEO | Los cogieron en flagrancia, la comunidad los iba a linchar y un juez de Bogotá los dejó libres

En las últimas horas, un juez dejó libres a dos delincuentes que minutos antes habían perpetrado el robo de una camioneta en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

En medio de la persecución, fueron capturados en flagrancia lo que se considera como un procedimiento legal, sin embargo, el juez falló a favor a de los criminales y les otorgó la libertad.

La Policía, al revisar el historial criminal de los dos hombres, confirmó que tenían un amplio pasado delincuencial.

Dos ladrones fueron dejados en libertad tras persecución en Bogotá

En libertad quedaron dos hombres de 24 y 33 años, después de haber sido capturados en el barrio San Francisco, en el sur de Bogotá, por el delito de hurto calificado agravado, luego de, presuntamente, cometer el robo de una camioneta.

El teniente coronel de la Policía de Bogotá, Julio Botero, relató cómo ocurrieron los hechos:

Al notar la presencia policial, emprenden la huida, siendo interceptados por el sector de la avenida Villavicencio.

Luego descendieron del vehículo e intentaron escapar corriendo del sector, siendo alcanzados y posteriormente golpeados por la comunidad.

La indignación creció al conocer que tenían múltiples anotaciones por diferentes delitos.

Los capturaron y pese a las pruebas y antecedentes los dejaron libres

Logramos establecer que una presentaba 10 anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado y agravado, falsedad marcaria”, indicó Botero.

La segunda persona presenta siete anotaciones por hurto, lesiones personales y violencia intrafamiliar.

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, de los 390 capturados por hurto de vehículos este año en Bogotá, al menos 270 han sido dejados en libertad.