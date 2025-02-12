CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Los cogieron en flagrancia, la comunidad los iba a linchar y un juez de Bogotá los dejó libres

En video quedó registrada la persecución a los delincuentes que fueron detenidos por la comunidad y capturados por la Policía en el sur de Bogotá.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
11:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, un juez dejó libres a dos delincuentes que minutos antes habían perpetrado el robo de una camioneta en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

Condenan a 36 años de cárcel a la enfermera que ahogó a su bebé en Santa Marta: había quedado libre
RELACIONADO

Condenan a 36 años de cárcel a la enfermera que ahogó a su bebé en Santa Marta: había quedado libre

En medio de la persecución, fueron capturados en flagrancia lo que se considera como un procedimiento legal, sin embargo, el juez falló a favor a de los criminales y les otorgó la libertad.

La Policía, al revisar el historial criminal de los dos hombres, confirmó que tenían un amplio pasado delincuencial.

Niño de 9 años murió al ingerir una bolsa de pastillas de colores en Medellín: ¿Cómo llegaron a él?
RELACIONADO

Niño de 9 años murió al ingerir una bolsa de pastillas de colores en Medellín: ¿Cómo llegaron a él?

Dos ladrones fueron dejados en libertad tras persecución en Bogotá

En libertad quedaron dos hombres de 24 y 33 años, después de haber sido capturados en el barrio San Francisco, en el sur de Bogotá, por el delito de hurto calificado agravado, luego de, presuntamente, cometer el robo de una camioneta.

El teniente coronel de la Policía de Bogotá, Julio Botero, relató cómo ocurrieron los hechos:

Al notar la presencia policial, emprenden la huida, siendo interceptados por el sector de la avenida Villavicencio.

Luego descendieron del vehículo e intentaron escapar corriendo del sector, siendo alcanzados y posteriormente golpeados por la comunidad.

La indignación creció al conocer que tenían múltiples anotaciones por diferentes delitos.

Capturan a ladrón luego de persecución de película en Bogotá: tenía una pistola
RELACIONADO

Capturan a ladrón luego de persecución de película en Bogotá: tenía una pistola

Los capturaron y pese a las pruebas y antecedentes los dejaron libres

Logramos establecer que una presentaba 10 anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado y agravado, falsedad marcaria”, indicó Botero.

La segunda persona presenta siete anotaciones por hurto, lesiones personales y violencia intrafamiliar.

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, de los 390 capturados por hurto de vehículos este año en Bogotá, al menos 270 han sido dejados en libertad.

Conductor de lujoso carro en Bogotá se burló de la Policía y terminó con el vehículo inmovilizado: video
RELACIONADO

Conductor de lujoso carro en Bogotá se burló de la Policía y terminó con el vehículo inmovilizado: video

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ocaña

Video | Así fue el reencuentro de Pablo Elí Rizo con su madre tras permanecer mes y medio secuestrado

Pasaporte

Procuraduría pide suspender pagos a Casa de la Moneda en Portugal

Nicolás Petro

Persona ajena ingresó de manera irregular al proceso de Nicolás Petro, denunció la Fiscalía

Otras Noticias

Cine

Cines en China permiten la entrada de perros para ver Zootopia 2: video viral

Furor y críticas por cines chinos que habilitaron funciones con perros para ver ‘Zootopia 2’: video viral en redes.

Venezuela

Hijo de Donald Trump revela exigencias de Maduro para dejar Venezuela: esto dijo

Donald Trump Jr, hijo del presidente estadounidense, reveló las condiciones que Nicolás Maduro le propuso a Trump para abandonar Venezuela.

Alimentos

¿Cómo cuidarse en Navidad? Consejos nutricionales para disfrutar sin excesos

Educación

Este es el primer municipio de Colombia que cubre el 100% de la matrícula universitaria

Dayro Moreno

Se hizo oficial: así quedó definido el camino de Dayro Moreno para el 2026