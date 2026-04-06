¿Cuántas personas subieron a Monserrate el Domingo de Resurrección? Se registraron cifras récord

El cerro de Monserrate vivió una de las jornadas más intensas del año durante el cierre de la Semana Santa.

Desde la madrugada del Domingo de Resurrección, una multitud comenzó a concentrarse para ascender por el tradicional sendero, en una mezcla de fe, promesas, turismo y actividad física.

En este sentido, Bogotá fue testigo de un flujo constante de personas provenientes de distintos lugares del país y del mundo, que eligieron este lugar para vivir la jornada.

¿Cuántas personas subieron a Monserrate el Domingo de Resurrección?

Con corte a las 2:00 p. m., ya habían subido 25.950 personas por el sendero, mientras que 18.959 descendieron, siendo una jornada con alta afluencia.

Durante el recorrido, se registraron 55 atenciones de salud, lo que deja ver la exigencia del trayecto, que cuenta con 1.605 escalones, una extensión de 2.350 metros y un desnivel cercano a los 470 metros.

¿Por qué las personas suben Monserrate en Semana Santa?

El ascenso a Monserrate no solo responde a motivos religiosos. Aunque muchos fieles cumplen tradiciones como la peregrinación de los siete domingos al Señor de Monserrate, una práctica ligada a promesas personales, también es un destino turístico de reconocimiento internacional.

Desde sus diferentes tramos, los visitantes pueden observar la ciudad, disfrutar del paisaje natural y desconectarse del entorno urbano.

Además, el sendero es frecuentado por deportistas que buscan medir su resistencia física en uno de los recorridos más demandantes.

Recomendaciones para subir a Monserrate

Ante la masiva asistencia, las autoridades reiteraron varias recomendaciones:

No consumir alimentos durante el ascenso o descenso.

Mantenerse hidratado,

Usar ropa y calzado cómodos.

Aplicar bloqueador solar.

Seguir las indicaciones del personal en el lugar.

También recordaron las restricciones vigentes, entre ellas la prohibición de ingreso de menores con estatura inferior a un metro, personas mayores de 75 años, mujeres embarazadas, animales, bicicletas o elementos que puedan poner en riesgo la seguridad.

Asimismo, está prohibido consumir alcohol, arrojar basura, manipular flora o fauna y obstaculizar el paso de otros visitantes.