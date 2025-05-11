CANAL RCN
Colombia

La condena que podría pagar uno de los presuntos asesinos de Jaime Esteban Moreno, imputado por homicidio

La Fiscalía imputó el delito de homicidio agravado a Juan Carlos Suárez, de 27 años, señalado como uno de los agresores del estudiante de la U.niversidad de Los Andes.

Foto: Emisión Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
10:46 a. m.
Después de casi dos horas, en medio de la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía acusó formalmente por homicidio agravado a Juan Carlos Suárez Ortiz como presunto responsable de la muerte de Jaime Esteban Moreno.

El material probatorio en poder de las autoridades fue suficiente para que el ente acusador procesara al hombre de 27 años como uno de los autores materiales del asesinato del estudiante de la Universidad de Los Andes, al salir de una fiesta de Halloween, en la localidad de Chapinero.

El presunto autor del homicidio es la única persona capturada y judicializada por el crimen de Jaime Esteban. Aunque inicialmente lo detuvieron en flagrancia junto a dos mujeres, una de ellas vinculada directamente en la agresión por el testigo principal del caso, solo se materializó la captura del hoy imputado.

Revelan cuántos años de cárcel pagaría uno de los asesinos de Jaime Esteban Moreno

Durante la audiencia, el ente acusador expuso las pruebas contra el único capturado por el crimen del estudiante de ingeniería de sistemas, que fueron suficientes para imputarle el delito de homicidio agravado.

La Fiscalía, tras la descripción de los hechos, señaló que el procesado se expondría a una pena de 480 a 600 meses que equivalen a 40 ó 60 años de prisión.

Durante la lectura de los hechos, se conoció la sevicia con la que el agresor habría atacado a su víctima hasta dejarla en estado de inconsciencia junto a otra persona que está siendo ubicada por las autroridades.

Noticia en desarrollo... Más información, en breve

