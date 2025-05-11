CANAL RCN
Colombia Video

Video revela quién es el presunto asesino de Jaime Esteban Moreno: detalles de su disfraz

Las autoridades buscan a un joven de 22 años, el cuarto implicado en el crimen señalado de atacar por la espalda al estudiante de la Universidad de Los Andes.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
08:45 a. m.
En las últimas horas, un video de las cámaras de seguridad del interior del bar Before Club, ubicado en la calle 64 con carrera 15 de la localidad de Chapinero, reveló detalles de las características físicas de quien le habría causado la muerte a Jaime Esteban Moreno.

Se trataría de la cuarta persona involucrada directamente en el asesinato del estudiante de ingeniería de sistemas de la Universidad de Los Andes. Al parecer, un joven de 22 años que es señalado de propinar el golpe que acabó con su vida.

Las imágenes dejan en evidencia sus facciones físicas, además del disfraz que llevaba puesto.

“La de disfraz azul decía: ‘era él’”: amigo de Jaime Esteban Moreno reveló detalles del crimen
Revelan las características físicas del presunto asesino de Jaime Esteban Moreno

Se conocieron nuevos videos dentro del bar en Chapinero donde se aprecia la relación de Juan Carlos Suárez y el cuarto implicado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno.

Se trataría de un hombre, quien en la madrugada del 31 de octubre tenía unas orejas negras de conejo como se evidencia en los vídeos de la brutal agresión que coincide con las imágenes de la misma persona dentro del bar.

En las cámaras de seguridad se observa cómo Juan Carlos Suárez, el hoy capturado, le hace una señal al otro hombre, este voltea a mirar y se disponen a salir del bar. Ambos lo hacen en compañía de dos mujeres.

La siguiente escena es la persecución que se da a cuadras del establecimiento nocturno y que desencadena la muerte de Jaime Esteban.

Jaime Esteban Moreno llegó completamente inconsciente al hospital: esto reveló el reporte médico
Así fue como el joven de orejas de conejo asesinó a Jaime Esteban Moreno

El cuarto implicado, que aún no ha sido detenido, es quien termina la golpiza, toma velocidad y con impulso agrede al joven universitario, lo hace caer al suelo y allí continúa agrediéndolo hasta que la víctima ya no pudo reaccionar.

Los dos agresores y las dos mujeres se van caminando, mientras el amigo de Jaime, desesperado, pide ayuda en el sector hasta que llega una patrulla de la Policía.

Aún está por establecerse qué pudo iniciar la riña, que al parecer pudo generarse incluso antes de partir dentro del bar en Chapinero.

¿Por qué dejaron libres a las jóvenes que aparecen en el video del crimen de Jaime Esteban Moreno?
La pelea entre Jaime Esteban Moreno y sus asesinos habría comenzado fuera del bar

La colaboración que ha hecho el bar donde se encontraban todos los jóvenes durante la fiesta de Halloween ha permitido identificar a varias personas que estarían involucradas en el asesinato de Jaime Esteban Moreno.

El bar queda ubicado a una cuadra de un establecimiento comercial, donde, al parecer, pudo haber iniciado la riña entre la víctima y los agresores.

Los empleados del bar rindieron testimonio ante la Fiscalía, aportando nuevos elementos a la investigación.

Horas después de los hechos tres personas fueron detenidas en flagrancia: Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán, Bertha Parra Torres y Juan Carlos Suárez Ortiz. Las dos mujeres fueron dejadas en libertad, mientras que el tercero, quien también estudió en la Universidad de Los Andes, fue capturado y está siendo procesado por el delito de homicidio.

Minuto a minuto del crimen: así fue la brutal golpiza que acabó con la vida de Jaime Esteban Moreno
