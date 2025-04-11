CANAL RCN
Colombia Video

“La de disfraz azul decía: ‘era él’”: amigo de Jaime Esteban Moreno reveló detalles del crimen

El joven que estuvo en todo momento junto al estudiante asesinado reveló que la joven del disfraz azul que quedó en libertad habría instigado el ataque.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
01:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN reveló el testimonio del mejor amigo de Jaime Esteban Moreno. En su declaración aseguró que la joven de disfraz azul habría sido la persona que pidió que golpearan al joven estudiante de ingeniería de sistemas al salir de la fiesta de Halloween de la Universidad de Los Andes.

¿Por qué dejaron libres a las jóvenes que aparecen en el video del crimen de Jaime Esteban Moreno?
RELACIONADO

¿Por qué dejaron libres a las jóvenes que aparecen en el video del crimen de Jaime Esteban Moreno?

Los dos perpetradores de la golpiza, tras el ataque, se devuelven a la discoteca en compañía de una mujer, identificada como Berta Parra, quien vestía un disfraz azul, señalada por declaraciones de ser la instigadora de la golpiza al joven.

Jaime Esteban Moreno, tras la brutal golpiza quedó en el pavimento y fue auxiliado por una patrulla de la Policía que lo llevó al centro médico más cercano, donde horas más tarde murió por la gravedad de las heridas.

Minuto a minuto del crimen: así fue la brutal golpiza que acabó con la vida de Jaime Esteban Moreno
RELACIONADO

Minuto a minuto del crimen: así fue la brutal golpiza que acabó con la vida de Jaime Esteban Moreno

Amigo de Jaime Esteban confesó detalles de cómo asesinaron al estudiante

Una declaración es fundamental en el crimen, se trata de la del amigo de Jaime Esteban, el joven de la camisa blanca que está en todo momento con estudiante.

Él relató detalles concretos y precisos de la mujer de disfraz azul, así como delicados señalamientos que hace contra otra persona que estaría vinculada en la brutal golpiza a Jaime Esteban.

La chica de disfraz azul señala a mi amigo y decía: ‘era él, ese era el de la discoteca’.

A quien se refiere en el relato es a Berta Joana Parra, con cédula de Popayán. la joven de disfraz azul, que juega un papel clave, según el testimonio.

De acuerdo con el relato del testigo clave, la joven señala a Jaime Esteban, por lo que Juan Carlos Suárez lo golpea en un primer momento y le hace una advertencia:

El de la cara pintada de rojo nos dijo, desaparézcase de mi vista o los voy a cascar.

Nuevamente, menciona el nombre de Berta Parra en el testimonio como supuesta instigadora de la golpiza:

La chica de disfraz azul los motivaba a seguirlo golpeando, decía que le pegaran a él. La chica de disfraz negro solo observaba.

Lo que piden los abogados de Jaime Esteban Moreno para sus asesinos: uno es de la misma universidad
RELACIONADO

Lo que piden los abogados de Jaime Esteban Moreno para sus asesinos: uno es de la misma universidad

La razón por la que dejaron libre a la joven del disfraz azul

El amigo de Jaime Esteban Moreno es la persona que estuvo durante los últimos momentos de su vida, quien presenció cada detalle de la golpiza.

Sin embargo, su testimonio ubicó a la joven de disfraz azul como un testigo de excepción, que presenció las múltiples lesiones y que así describió el examen de medicina Legal:

Causa de muerte, trauma cráneo encefálico severo, politraumatismos en extremidades y tórax. Manera de muerte, violenta tipo homicidio.

La Fiscalía llamará nuevamente a rendir entrevista a las dos mujeres y al compañero de Jaime Esteban para determinar la causa de la terrible golpiza y por qué esta mujer de azul estaba pidiendo a Juan Carlos Suárez que le pegara al joven.

Cámaras de seguridad captaron al segundo agresor de Jaime Esteban Moreno: foto registrada
RELACIONADO

Cámaras de seguridad captaron al segundo agresor de Jaime Esteban Moreno: foto registrada

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Minuto a minuto del crimen: así fue la brutal golpiza que acabó con la vida de Jaime Esteban Moreno

Bogotá

Familia de Jaime Moreno pidió al alcalde Galán ofrecer recompensa para capturar al segundo implicado

Contraloría General de la República

Contraloría revela que más de 5 millones de colombianos siguen sin acceso al agua potable

Otras Noticias

Redes sociales

JuanDa grabó a Camilo Cifuentes: el disfraz que reveló detalles de su apariencia en Halloween

El misterio de Camilo Cifuentes fue captado por JuanDa en un emotivo video de Halloween. Conozca el viral disfraz de lavadora y los detalles del rostro del influencer que se alcanzaron a ver.

Alimentos

¿Por qué los expertos recomiendan la manzana verde como escudo anti-enfermedades?

Las razones por las que la manzana verde son en el 'superalimento' que optimiza su salud. ¿Qué beneficios tiene?

Nequi

El mensaje con el que están suplantando a Nequi para robar su dinero

Selección Colombia

Colombia empató 1-1 con Alemania en su debut del Mundial Sub-17: vea los goles

Reino Unido

Embajadora de Reino Unido destaca el impulso del turismo colombiano en la World Travel Market 2025 en Londres