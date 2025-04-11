“La de disfraz azul decía: ‘era él’”: amigo de Jaime Esteban Moreno reveló detalles del crimen

Noticias RCN reveló el testimonio del mejor amigo de Jaime Esteban Moreno. En su declaración aseguró que la joven de disfraz azul habría sido la persona que pidió que golpearan al joven estudiante de ingeniería de sistemas al salir de la fiesta de Halloween de la Universidad de Los Andes.

Los dos perpetradores de la golpiza, tras el ataque, se devuelven a la discoteca en compañía de una mujer, identificada como Berta Parra, quien vestía un disfraz azul, señalada por declaraciones de ser la instigadora de la golpiza al joven.

Jaime Esteban Moreno, tras la brutal golpiza quedó en el pavimento y fue auxiliado por una patrulla de la Policía que lo llevó al centro médico más cercano, donde horas más tarde murió por la gravedad de las heridas.

Amigo de Jaime Esteban confesó detalles de cómo asesinaron al estudiante

Una declaración es fundamental en el crimen, se trata de la del amigo de Jaime Esteban, el joven de la camisa blanca que está en todo momento con estudiante.

Él relató detalles concretos y precisos de la mujer de disfraz azul, así como delicados señalamientos que hace contra otra persona que estaría vinculada en la brutal golpiza a Jaime Esteban.

La chica de disfraz azul señala a mi amigo y decía: ‘era él, ese era el de la discoteca’.

A quien se refiere en el relato es a Berta Joana Parra, con cédula de Popayán. la joven de disfraz azul, que juega un papel clave, según el testimonio.

De acuerdo con el relato del testigo clave, la joven señala a Jaime Esteban, por lo que Juan Carlos Suárez lo golpea en un primer momento y le hace una advertencia:

El de la cara pintada de rojo nos dijo, desaparézcase de mi vista o los voy a cascar.

Nuevamente, menciona el nombre de Berta Parra en el testimonio como supuesta instigadora de la golpiza:

La chica de disfraz azul los motivaba a seguirlo golpeando, decía que le pegaran a él. La chica de disfraz negro solo observaba.

La razón por la que dejaron libre a la joven del disfraz azul

El amigo de Jaime Esteban Moreno es la persona que estuvo durante los últimos momentos de su vida, quien presenció cada detalle de la golpiza.

Sin embargo, su testimonio ubicó a la joven de disfraz azul como un testigo de excepción, que presenció las múltiples lesiones y que así describió el examen de medicina Legal:

Causa de muerte, trauma cráneo encefálico severo, politraumatismos en extremidades y tórax. Manera de muerte, violenta tipo homicidio.

La Fiscalía llamará nuevamente a rendir entrevista a las dos mujeres y al compañero de Jaime Esteban para determinar la causa de la terrible golpiza y por qué esta mujer de azul estaba pidiendo a Juan Carlos Suárez que le pegara al joven.