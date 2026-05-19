Seis muertos dejó ataque armado en Norte de Santander: líder social entre las víctimas

En la mañana de este martes, seis personas fueron asesinadas en la vía que comunica a los municipios de Ábrego y Ocaña, en Norte de Santander, mientras se desplazaban en una camioneta asignada a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Según el reporte preliminar del Departamento de Policía de Norte de Santander, “fueron atacadas con armas de fuego de largo alcance por sujetos armados”.

Entre las personas fallecidas fue identificado Freiman David Velásquez, líder social de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo, Asuncat, que contaba con esquema de protección. Autoridades locales pudieron establecer que Velásquez fue asesinado junto a sus dos escoltas, Robinson Carvajalino y Sebastián Murillo, y tres personas más que siguen sin ser identificadas.

Investigan responsables de la masacre en Oropoma, Norte de Santander

La Policía Nacional informó que desplegó sus capacidades institucionales junto con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación para esclarecer el homicidio múltiple e identificar a los responsables.

Además, indicó que en la zona rural de Ábrego operan integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del grupo armado organizado ELN, aunque serán las autoridades judiciales las que determinen las circunstancias y autores del hecho.

Gobernación de Norte de Santander lamentó el fallecimiento de líder social

A través de X, la Gobernación de Norte de Santander lamentó el fallecimiento de Freiman David Velásquez, quien se desempeñó como presidente del Consejo Departamental de Juventudes 2024-2025.

"Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y allegados en este difícil momento, y hacemos un llamado a la paz, la convivencia y la tranquilidad en el territorio", expresó la Gobernación.