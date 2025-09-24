Alerta en Atlántico: cuatro fallecidos y varios en UCI por consumo de licor adulterado

La tragedia por el consumo de licor adulterado en Barranquilla mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad.

Y es que en las últimas horas se confirmó que ya son cuatro las personas fallecidas, mientras que otras permanecen en delicado estado de salud en diferentes centros médicos del Atlántico.

Víctimas y personas hospitalizadas

Inicialmente, se reportó que tres ciudadanos habían perdido la vida tras ingerir licor adulterado. Sin embargo, uno de los pacientes que se encontraba en la unidad de cuidados intensivos falleció en las últimas horas, aumentando a cuatro el número de víctimas mortales.

Actualmente, tres personas permanecen en la UCI bajo pronóstico reservado, dos más lograron ser estabilizadas y se encuentran en observación, y otra fue trasladada a un centro médico diferente. La mayoría de los afectados reciben atención en el Hospital General de Barranquilla.

Investigación y alertas de las autoridades

La Secretaría de Salud y la Policía adelantan un operativo en el mercado público de Barranquilla, pues se presume que las bebidas adulteradas provendrían de ese lugar.

Milton Montero, habitante de la ciudad, expresó a Noticias RCN su preocupación: “Se cree, no sé nada, que es cianuro y que alguien los está envenenando”. Aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada, las autoridades insisten en que todo apunta a la ingesta de alcohol adulterado como la causa principal.

Así las cosas, la situación mantiene en alerta a las autoridades de salud en el Atlántico, que reforzarán las campañas de prevención y los operativos de control en establecimientos comerciales.