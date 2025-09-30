CANAL RCN
Colombia

Niños intoxicados por torta con marihuana en Soledad: autoridades investigan el caso

Los exámenes toxicológicos realizados a los menores revelaron la presencia de cannabis en sus organismos.

Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
02:14 p. m.
Cuatro niños, de 3, 4, 5 y 10 años de edad, fueron ingresados a un centro hospitalario en el municipio de Soledad, Atlántico, tras presentar síntomas de intoxicación luego de consumir una torta contaminada con marihuana que se encontraba en la nevera de su vivienda.

El incidente generó alarma entre los familiares, quienes inicialmente pensaron que se trataba de una intoxicación por alimentos vencidos.

Sin embargo, los exámenes toxicológicos realizados por el personal médico revelaron la presencia de cannabis en el organismo de los menores.

Según el reporte médico, los niños comenzaron a experimentar vómitos, somnolencia y malestar general pocos minutos después de ingerir el alimento, que habría sido confundido con un pudín o brownie convencional.

Ante la gravedad de los síntomas, los niños fueron trasladados de manera urgente al puesto de salud Las Misericordias, desde donde fueron remitidos al centro hospitalario CACE Pediátrico para recibir atención especializada.

Reporte de Secretaría de Salud de Soledad tras incidente de niños intoxicados

El secretario de Salud de Soledad, Edinson Barrera, aclaró que la causa de la emergencia no fue el consumo de un alimento vencido, sino la presencia de una sustancia psicoactiva en la torta ingerida por los menores.

Según el funcionario, los niños dieron positivo para cannabinoides y el incidente se habría originado por desconocimiento del cuidador sobre la composición del alimento, que fue ofrecido con la intención de alimentarlos, sin saber que contenía marihuana.

Los niños permanecieron hospitalizados durante varios días mientras recibían tratamiento para estabilizar su condición.

Menores intoxicados en Soledad permanecen bajo supervisión del Icbf

Actualmente, se encuentran fuera de peligro, bajo seguimiento médico y con el acompañamiento del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, Icbf, entidad que se encargó de activar los protocolos de protección y asistencia a las familias de los menores.

El caso despertó inquietud entre las autoridades locales y la comunidad, debido a la presencia de sustancias psicoactivas en un entorno familiar con menores.

En respuesta, iniciaron una investigación para esclarecer cómo llegó el producto al hogar y si existió algún tipo de negligencia por parte de los adultos responsables. Dependiendo de los resultados, no se descarta la adopción de medidas legales.

