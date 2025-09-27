CANAL RCN
Colombia Video

Niña de 8 años era abusada desde 2023: los agresores eran un tío y un primo

La investigación empezó en enero y arrojó como resultado que la niña venía siendo sometida a vejámenes desde 2023.

Noticias RCN

septiembre 27 de 2025
04:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el municipio de Labateca, Norte de Santander, una mamá hizo una grave denuncia a la Policía: su hija de tan solo 8 años era abusada por su tío y un primo.

Padrastro que apuñaló y abusó de su hijastra de 9 años en Mosquera no aceptó cargos
RELACIONADO

Padrastro que apuñaló y abusó de su hijastra de 9 años en Mosquera no aceptó cargos

La investigación empezó en enero y arrojó como resultado que la niña venía siendo sometida a vejámenes desde 2023.

“Se logra la captura de dos ciudadanos de 23 y 25 años, los cuales tienen vínculos familiares con la víctima, qué es una niña de tan solo 8 años. Estos hechos estaban ocurriendo desde el año 2023 y 2024, los cuales fueron informados y denunciados por la madre de la víctima”, señaló el mayor José Luis Rodríguez, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales, de la Policía.

Tras recopilar todo el material probatorio las autoridades establecieron que estos hombres aprovechaban que en varias ocasiones la menor de 8 años se quedaba sola en casa, o salía a realizar labores en el campo, para cometer los vejámenes.

Descubren a profesora de preescolar que abusó de al menos 4 niñas en un jardín en Antioquia
RELACIONADO

Descubren a profesora de preescolar que abusó de al menos 4 niñas en un jardín en Antioquia

Además, la niña era amenazada constantemente para que no contara a su mamá lo que ocurría.

“No vamos a permitir que nuestros niños, niñas y adolescentes sean víctimas de delitos. Invitamos a la comunidad en general que nos ayude a denunciar ante la línea 123 de la Policía Nacional, 141 del ICBF, cualquier vulneración contra niños, niñas y adolescentes”, agregó el uniformado.

Aunque los capturados dijeron ante el juez promiscuo del municipio de Toledo que no aceptaban los cargos, la justicia decidió enviarlos directamente a la cárcel para proteger a la niña y asegurar que el proceso legal continúe.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

ELN

Aumentan las recompensas contra los cabecillas del Clan del Golfo, ELN y las Farc

Bogotá

Autoridades encontraron caletas con armas, celulares robados y licor adulterado en bares de Las Ferias

Bogotá

Premio Nacional de Derechos Humanos 2025: voces que defienden la vida en Colombia

Otras Noticias

James Rodríguez

James, en problemas en León: el club mexicano anunció sorpresiva y preocupante noticia

León de México hizo oficial el anuncio mediante sus redes sociales y ahora es una incógnita lo que sucederá con James.

Accidente aéreo

Reconocida aerolínea y fabricante aéreo serán juzgados por “homicidio involuntario” tras accidente que cobró la vida de 228 pasajeros

La "falta de capacitación" a sus pilotos sobre posibles fallas en las sondad Pitot será utilizada por la fiscalía en el juicio, que iniciará el lunes.

Viral

Carmen Villalobos alarmó a sus fans con fotografía con golpes en su cuerpo y moretones

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 27 de septiembre de 2025

Corte Constitucional

Corte Constitucional declaró bajo cumplimiento en la entrega oportuna de medicamentos