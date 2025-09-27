Niña de 8 años era abusada desde 2023: los agresores eran un tío y un primo

En el municipio de Labateca, Norte de Santander, una mamá hizo una grave denuncia a la Policía: su hija de tan solo 8 años era abusada por su tío y un primo.

La investigación empezó en enero y arrojó como resultado que la niña venía siendo sometida a vejámenes desde 2023.

“Se logra la captura de dos ciudadanos de 23 y 25 años, los cuales tienen vínculos familiares con la víctima, qué es una niña de tan solo 8 años. Estos hechos estaban ocurriendo desde el año 2023 y 2024, los cuales fueron informados y denunciados por la madre de la víctima”, señaló el mayor José Luis Rodríguez, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales, de la Policía.

Tras recopilar todo el material probatorio las autoridades establecieron que estos hombres aprovechaban que en varias ocasiones la menor de 8 años se quedaba sola en casa, o salía a realizar labores en el campo, para cometer los vejámenes.

Además, la niña era amenazada constantemente para que no contara a su mamá lo que ocurría.

“No vamos a permitir que nuestros niños, niñas y adolescentes sean víctimas de delitos. Invitamos a la comunidad en general que nos ayude a denunciar ante la línea 123 de la Policía Nacional, 141 del ICBF, cualquier vulneración contra niños, niñas y adolescentes”, agregó el uniformado.

Aunque los capturados dijeron ante el juez promiscuo del municipio de Toledo que no aceptaban los cargos, la justicia decidió enviarlos directamente a la cárcel para proteger a la niña y asegurar que el proceso legal continúe.