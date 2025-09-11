Cuatro presos se fugaron de la estación de Policía de Barrios Unidos en Bogotá

La fuga se registró este domingo 9 de noviembre en la Estación de Policía de Barrios Unidos, en el noreste de Bogotá. Según las primeras informaciones, ocho presos se abalanzaron sobre el custodio en el momento que ingresó a hacer la limpieza.

Los agentes reaccionaron y cuatro de los detenidos resultaron heridos. Los cuatro restantes lograron huir del lugar.

Las autoridades activaron de inmediato un ‘plan candado’ para su recaptura en Barrios Unidos y localidades aledañas.

Señalaron que el intento de fuga fue de aproximadamente 15 reclusos.

Noticia en desarrollo