¡Desgarrador! Papá de menor de 13 años fallecida, entregó la ubicación de su hija al Ejército antes del bombardeo

El reclutamiento de menores en Colombia, según cifras de Unicef, ha aumentado en un 300%, donde el destino de los niños en los territorios está marcado por la guerra; así lo evidenció el más reciente eisodio en Guaviare donde murieron 15 menores tras un operativo militar contra las disidencias de 'Iván Mordisco'.

Noticias RCN la historia de un padre que carga con el dolor no solo del reclutamiento de su hija, sino de su muerte en los bombardeos de los últimos días por cuenta de la Fuerza Pública en Guaviare.

De acuerdo con su padre, a ella la reclutaron las disidencias de las Farc. Él la encontró porque pasó muchos días buscándola. Finalmente supo dónde estaba, denunció su reclutamiento, suplicó que la salvaran y asegura que ninguna autoridad lo quiso escuchar.

Así se reclutaron a la menor de 13 años asesinada en un operativo en Calamar, Guaviare

20 personas murieron en el bombardeo en el municipio de Calamar, zona rural de Guaviare, donde siete menores cayeron en la operación militar, entre las víctimas está una menor de 13 años.

De acuerdo con el testimonio de su padre, la menor fue reclutada por las disidencias de alias Iván Mordisco en enero y tuvo comunicación constante con su él, pidiéndole que la sacaran de ese lugar.

El padre recordó cómo se llevaron a la niña de su casa:

“Fue forzada por fuerzas armadas ilegales de las Farc-EP. La reclutan el 2 de enero de este año por falta de presencia del Estado”, dijo el hombre.

Busco la forma de comunicarme con ellos para que me entreguen a la niña, que me hagan la devolución de mi hija. Y lo que dicen es que ella no quiere hablar con nosotros.

Sin embargo, un día pudo contactarse con ella y le manifestó su anhelo de regresar a casa.

Ella me llama y me pide ayuda de que la saque de allá.

Niña de 13 años murió en bombardeos tras enviarle su ubicación a su padre

El padre había denunciado la desaparición de su hija y acudió a las autoridades para pedir ayuda. Incluso les habría entregado las coordenadas de su ubicación en el campamento:

Le doy información al Ejército y a la Fiscalía para que me ayuden a sacar a mi hija de allá. No me dan el apoyo. Mi hija me da ubicaciones en tiempo real y en tiempo actual. Creo que eso llevó también a hacer el operativo, al tener toda la información y la ubicación donde encontraban ellas.

Al mismo tiempo, cuestionó los operativos militares que hoy le arrebataron a la pequeña.

“La culpa la tiene el gobierno por no tener entidades como Ejército, Policías, donde se encuentran los indígenas desfavorecidos del Estado".

Por ahora, tras la muerte de su hija, exige respuestas y acciones concretas del gobierno para proteger a los jóvenes en esas zonas alejadas donde hacen presencia los grupos armados.