Embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García-Peña, fue llamado a consultas por el presidente

En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el embajador de Colombia en ese país fue llamado a consultas por el Gobierno Nacional.

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio informa la opinión pública que Daniel García-Peña, embajador de Colombia ante los Estados Unidos de América, ha sido llamado a consultas por parte del presidente Petro”.

El documento confirmó, además, que el diplomático “ya se encuentra en Bogotá”.

En las próximas horas el gobierno nacional informará las decisiones tomadas al respecto.

Petro llamó a consultas a su embajador en EE. UU. en plena crisis con Trump

Tras los delicados señalamientos que hizo el presidente de Estados Unidos a su par colombiano, hubo una serie de anuncios que impactarían al país. Trump no solo retiró los subsidios a Colombia, sino que aseguró que anunciará nuevos aranceles.

Por las tensiones bilaterales que desataron durante el fin de semana, el presidente Petro llamó a consultas a su embajador en ese país, Daniel García-Peña. A través de la Cancillería se confirmó que el Gobierno Nacional tomaría decisiones al respecto.

En las próximas horas, se espera que el presidente Donald Trump aclare cuáles serán esas sanciones que impondrá a Colombia en temas de ayudas económicas, financieras, militares y la imposición de nuevos aranceles.

¿Qué es el llamado a consultas que hizo el presidente Petro a su embajador en EE. UU.?

De acuerdo, con la Real Academia Española, se trata de “una orden que se envía a un jefe de misión diplomática por el ministro de Asuntos Exteriores (Canciller) del Estado acreditante para que se persone urgentemente con objeto de informar sobre un determinado asunto y recibir instrucciones particulares”.

Lo que significa que el llamado a consultas es un canal diplomático para hacer saber el descontento de un país a otro, donde hay una representación diplomática.