Presidente Petro se reúne con encargado de negocios de EE. UU. en medio de tensiones

Desde hace 9 meses, el diálogo entre Donald Trump y Gustavo Petro ha estado marcado por las ofensas y amenazas. El más reciente episodio tiene a Colombia en incertidumbre, pues se trataría de la más grave crisis diplomática y económica entre ambos países.

Sin embargo, a pesar de que el presidente Trump anunció en la noche del domingo que impondría nuevos aranceles a las exportaciones colombianas, la Casa Blanca no ha confirmado la decisión.

RELACIONADO Petro responde a Trump con propuesta de quitar aranceles en producción agropecuaria y agroindustrial

Mientras tanto, en Bogotá, el presidente Gustavo Petro se reunió con el encargado de negocios estadounidense, John McNamara, en la Casa de Nariño.

Las solicitudes de Colombia a Estados Unidos

Horas antes, Petro confirmó en una entrevista que haría varias solicitudes a McNamara en este encuentro. Estas tienen que ver con el desescalamiento de las tensiones y la solicitud de no imponer nuevos aranceles a los productos nacionales.

En medio de sus declaraciones, el primer mandatario reiteró que Colombia sí ha luchado contra el narcotráfico, algo que Washington ha cuestionado con fuerza.

Todo el arancel a productos agroindustriales de Colombia debe desaparecer en Estados Unidos. Nosotros decidimos sacrificar a nuestros jóvenes policías y soldados en una guerra contra algo inerte, la guerra contra las drogas, en vez de ser guerra contra los narcotraficantes.

Esta solicitud se sumaría a las otras anunciadas por Petro a través de sus redes sociales, en donde mencionó la posible inversión de Estados Unidos en la reforma agraria.

Más reuniones en Palacio

Además de esta reunión con McNamara, el Palacio de Nariño ha recibido durante el día a ministros como la canciller Rosa Villavicencio, el embajador en Washington, Daniel García-Peña, y los ministros de Agricultura, Comercio y Defensa.

Se espera que en el consejo de ministros de esta noche se conozcan detalles de esta reunión.

Incertidumbre por posibles aranceles

Por ahora, la tensión es latente en Colombia, mientras se espera un pronunciamiento oficial de la Casa Blanca frente a los posibles aranceles adicionales que se impondrían a las exportaciones de productos colombianos.

Lo cierto es que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Tan solo en lo que va corrido de 2025, las exportaciones han crecido 4,9 %, representando cerca de 9.900 millones de dólares.

Además, el 30 % de las exportaciones colombianas van a EE. UU., y el 50 % de las remesas provienen de allí.

En inversión extranjera, Colombia recibe cerca de 2.268 millones de dólares solo de Estados Unidos, mientras que el 24,3 % del turismo es proveniente de dicho país.