Daniel Quintero asegura que no lo dejaron inscribir: Registraduría ya se pronunció

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que presentará una tutela para recoger firmas. Esto, luego de que no se le permitiera inscribirse como movimiento para este proceso.

“Como estamos a tan solo un mes de entregar las firmas, eso implica que vamos a tener que presentar una tutela en la que vamos a pedir como medida cautelar que se nos permita empezar la recolección de firmas”, declaró Quintero, quien enfatizó que no se le permitió el ingreso a la Registraduría.

Daniel Quintero pidió el retiro en la consulta

A pesar de haberse retirado de la consulta del Pacto Histórico, el exmandatario apreció en el tarjetón del domingo 26 de octubre. Quintero quedó tercero con poco más de 143 mil votos, lo que representó el 6.12%. Lo superaron la exministra Carolina Corcho y el senador Iván Cepeda.

Un día después, Quintero anunció que iba a inscribir su comité de firmas, el cual iba a tener el nombre Reset Total Contra el Narco. Además, afirmó que iba a ser independiente de cualquier partido.

CNE decidirá el futuro de Quintero

“El CNE mató la consulta del Pacto Histórico al convertirla, en contra nuestra voluntad, en una consulta interpartidista para evitar que podamos participar en la consulta del frente amplio. No vamos a caer en la trampa”, declaró Quintero el día que pidió que su nombre fuera retirado.

La Registraduría informó que el 26 de septiembre, Quintero fue postulado para la consulta del Pacto Histórico. Su retiro se dio el 15 de octubre. Por lo tanto, se solicitó la exclusión del conteo de votos. Sin embargo, no se autorizó debido a que para ese momento ya se habían impartido directrices para los más de 150 mil de jurados en las capacitaciones.

Ahora bien, con respecto a la inscripción, la Registraduría señaló que remitió la documentación al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que aclare la situación jurídica y electoral de Quintero.