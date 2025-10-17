¿Daniel Quintero puede inscribirse en otra consulta? Esto dice un magistrado

Luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el uso del logotipo del Pacto Histórico para la consulta del 26 de octubre hizo que el exalcalde Daniel Quintero declinara en participar en esta, más no en la contienda presidencial.

“El CNE mató la consulta del Pacto Histórico al convertirla, en contra nuestra voluntad, en una consulta interpartidista para evitar que podamos participar en la consulta del frente amplio. No vamos a caer en la trampa”, sostuvo el exalcalde antioqueño.

¿Por qué Daniel Quintero renunció a la consulta?

La Misión de Observación Electoral (MOE) indicó que las intenciones presidenciales de Quintero podrían verse obstaculizadas tras esta decisión. Altus Baquero, magistrado del CNE, afirmó que no podría inscribirse.

Baquero sostuvo que la renuncia lo inhabilitaría de seguir siendo candidato. Quintero insiste en que no se inscribió a una consulta interpartidista: “No me pueden obligar a ir a una consulta en la que no me inscribí”.

¿Qué dice el CNE?

El magistrado explicó: “Si una persona que se inscribió a una consulta renuncia ya no puede participar en esa corporación que se está eligiendo. Es una norma de carácter estatutaria si la persona se candidatiza a ser motivo de una solicitud de revocatoria de inscripción de candidatura”.

Los líos del Pacto Histórico continuarían. Baquero explicó que el candidato que gane la consulta (Iván Cepeda o Carolina Corcho) no podría participar en la consulta de marzo.

“Si usted plantea la pregunta diciendo cuál de estas tres personas va a ser el candidato a la Presidencia, usted ya no puede participar en otro proceso de consulta porque ya lo está seleccionando”, explicó.

A pesar de la decisión, Quintero no se bajó de sus intenciones presidenciales: “Sigo firme en mi deseo de trabajar por Colombia y participar en las elecciones del próximo año. Vamos a reiniciar la política”.