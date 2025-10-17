CANAL RCN
Colombia Video

¿Daniel Quintero puede inscribirse en otra consulta? Esto dice un magistrado

El exalcalde renunció a la consulta en la que también participarán Iván Cepeda y Carolina Corcho.

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
01:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el uso del logotipo del Pacto Histórico para la consulta del 26 de octubre hizo que el exalcalde Daniel Quintero declinara en participar en esta, más no en la contienda presidencial.

Daniel Quintero no podría ser candidato presidencial: advertencia de la MOE
RELACIONADO

Daniel Quintero no podría ser candidato presidencial: advertencia de la MOE

“El CNE mató la consulta del Pacto Histórico al convertirla, en contra nuestra voluntad, en una consulta interpartidista para evitar que podamos participar en la consulta del frente amplio. No vamos a caer en la trampa”, sostuvo el exalcalde antioqueño.

¿Por qué Daniel Quintero renunció a la consulta?

La Misión de Observación Electoral (MOE) indicó que las intenciones presidenciales de Quintero podrían verse obstaculizadas tras esta decisión. Altus Baquero, magistrado del CNE, afirmó que no podría inscribirse.

Baquero sostuvo que la renuncia lo inhabilitaría de seguir siendo candidato. Quintero insiste en que no se inscribió a una consulta interpartidista: “No me pueden obligar a ir a una consulta en la que no me inscribí”.

¿Qué dice el CNE?

El magistrado explicó: “Si una persona que se inscribió a una consulta renuncia ya no puede participar en esa corporación que se está eligiendo. Es una norma de carácter estatutaria si la persona se candidatiza a ser motivo de una solicitud de revocatoria de inscripción de candidatura”.

Los líos del Pacto Histórico continuarían. Baquero explicó que el candidato que gane la consulta (Iván Cepeda o Carolina Corcho) no podría participar en la consulta de marzo.

Daniel Quintero retira su nombre de la consulta del Pacto Histórico: estos son los motivos
RELACIONADO

Daniel Quintero retira su nombre de la consulta del Pacto Histórico: estos son los motivos

“Si usted plantea la pregunta diciendo cuál de estas tres personas va a ser el candidato a la Presidencia, usted ya no puede participar en otro proceso de consulta porque ya lo está seleccionando”, explicó.

A pesar de la decisión, Quintero no se bajó de sus intenciones presidenciales: “Sigo firme en mi deseo de trabajar por Colombia y participar en las elecciones del próximo año. Vamos a reiniciar la política”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad

El sustento de una familia fue arrebatado: ladrones les robaron un camión que aún estaban pagando

Policía Nacional

Entre 300, agredieron a uniformados que capturaron a sujeto que portaba un arma de fuego sin permiso

Inpec

Guardianes del Inpec denunciaron abandono total del Estado: más de 10 tienen amenazas de muerte

Otras Noticias

Dólar

Así cerró el dólar en Colombia este 17 de octubre: llegó a cifras que no alcanzaba hace 18 meses

El precio de la divisa estadounidense cayó a cifras que no se veían desde abril de 2024, impulsado por factores locales e internacionales.

Selección Colombia

Futuro de César Torres estaría definido ya tras el Mundial Sub 20 con la Selección Colombia

El presidente de la FCF dio detalles de lo que viene para el entrenador.

Redes sociales

Revelan nuevos detalles sobre una operación que antecedió la muerte de ‘Baby Demoni’

Donald Trump

Exasesor del presidente Donald Trump se declaró no culpable de divulgar información clasificada

Enfermedades

Tatuajes en los dientes: los riesgos para la salud bucal que advierten los expertos