Daniel Quintero reveló la conversación con Petro tras su suspensión

La polémica en Medellín sigue creciendo debido a la presunta participación en política por parte del alcalde Daniel Quintero y su posible apoyo para el candidato presidencial Gustavo Petro, algo que negó el propio funcionario en las últimas horas.

Debido a los constantes hechos que se han ido presentado con el paso de los meses en los que al parecer se confirma una participación política de Quintero, la Procuraduría Nacional ha decidido suspender su cargo parcialmente mientras se continúan las investigaciones.

La Procuraduría ha compartido un documento en el que informan acerca de diez hechos contundentes en los que Quintero al parecer estaría queriendo favorecer al candidato del Pacto Histórico, sumándose a que varios de sus funcionarios de gobierno han optado por unirse a la campaña del exalcalde de Bogotá.

Conversación de Petro y Quintero

Tras la notificación pública de que su cargo había sido suspendido, Daniel Quintero reveló en entrevista con Semana, que Gustavo Petro fue uno de los primeros en comunicarse con él para brindarle apoyo de sus abogados.

“Sí me llamó el candidato Gustavo Petro y me puso a disposición el equipo jurídico que lo acompañó en la defensa, precisamente con Ordoñez (Alejandro Ordóñez, ex procurador general de la Nación) y ya estamos hablando con esos abogados para poder defender nuestro derecho político y el de los ciudadanos”, aseguró Quintero.

De igual manera, afirmó que teme por la seguridad del país ante la posibilidad de que Petro gane las elecciones presidenciales y el Ejército Nacional no reconozca los resultados; haciendo referencia a las declaraciones del general Zapateiro.

“Miremos los hechos y después hablamos. Y voy a empezar conmigo. Diez días antes de elecciones intentan matarme, la policía frustra eso. Luego, ya hablando así del proceso electoral en Colombia, hace un mes el general Zapateiro (Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército), con 300.000 hombres a cargo decidió romper la unidad del Ejército y atacar a uno de los candidatos presidenciales. Dicen que por instrucción de Palacio”.

Más información: Procuraduría sustenta su decisión de suspender a Daniel Quintero

Finalmente, el alcalde de la capital de Antioquia se refirió al video publicado en sus redes sociales sobre el “cambio en primera” e indicó que no buscaba favorecer a ningún candidato: “Si nos hubiera permitido defendernos, hubiéramos mostrado que nosotros fuimos los primeros en usar ese término —cambio en primera—; luego no se pegó la campaña de uno de los candidatos presidenciales, sino de otro y ninguno puede atribuirse la palabra cambio porque todos la han usado, todos dicen que son el cambio, todos dicen que van a ganar en primera, si esa fuera la idea”, indicó. “Yo no estaba hablando ni de Petro, ni de Rodolfo”, agregó.