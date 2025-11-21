Procuraduría confirma suspensión a Daniel Quintero por participar en política cuando era alcalde de Medellín

El despacho del procurador general confirmó la sanción de suspensión e inhabilidad por seis meses en contra del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por participación en política.

Para el Ministerio Público, Quintero obró con dolo al demostrar, a través de redes sociales, sus preferencias políticas mientras era gobernante de la ciudad.

¿Por qué sancionaron a Daniel Quintero?

"Daniel Quintero Calle, en sus redes sociales, en donde se mostraba como alcalde de Medellín, publicaba mensajes con muestras de preferencias electorales en medio de una campaña política y con ese proceder, no solo quebrantaba la imparcialidad que se esperaba de él, sino lo que evidencia es un abuso indebido de dicho cargo ostentado", indicó la Procuraduría.

Para la entidad, la gravedad del hecho radica en que el entonces alcalde de Medellín se "convirtió en protagonista de comportamientos que afectaban" las garantías de neutralidad e imparcialidad en un periodo electoral.

Al confirmar la suspensión, la Procuraduría reiteró que Quintero usó sus redes sociales para expresar preferencias por una coalición política e invitar a votar por ella.

Entre los argumentos también se menciona una foto publicada por el exalcalde durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022, en la que se le veía mostrando el trajetón marcado por el Pacto Histórico.

"Lo que existe es un dolo directo, que se ve igualmente reproducido en los mensajes del 17 de marzo y 9 de mayo de 2022, cuyo contexto permite inferir razonadamente que Quintero Calle tenía su voluntad dirigida a quebrantar la norma".