CANAL RCN
Colombia Video

Arranca juicio contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero por presuntos manejos ilegales del lote Aguas Vivas

El caso del lote Aguas Vivas se suma a otras investigaciones fiscales y disciplinarias que avanzan contra el exalcalde.

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
02:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A las 3:00 de la tarde iniciará de manera virtual la audiencia de acusación contra el ex alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y otras 12 personas, entre ellas exfuncionarios de su administración como el exsecretario Carlos Mario Montoya.

Procuraduría confirma suspensión a Daniel Quintero por participar en política cuando era alcalde de Medellín
RELACIONADO

Procuraduría confirma suspensión a Daniel Quintero por participar en política cuando era alcalde de Medellín

La Fiscalía los señala de haber incurrido en presuntas irregularidades relacionadas con el lote Aguas Vivas, un predio de más de 145.000 metros cuadrados que había sido entregado a la ciudad como compensación urbanística.

De 2.700 a 48.000 millones: el polémico aumento del predio

De acuerdo con el ente acusador, Quintero y varios miembros de su equipo habrían intentado restituir el terreno a particulares, alterando su uso y generando millonarios sobrecostos.

Daniel Quintero no podrá aspirar a la Presidencia en 2026
RELACIONADO

Daniel Quintero no podrá aspirar a la Presidencia en 2026

El valor del lote pasó de 2.700 millones de pesos a 48.000 millones, tras modificaciones jurídicas y de suelo que, según la Fiscalía, no eran competencia del alcalde sino del Concejo de Medellín.

Quintero afronta cargos de peculado y prevaricato

La acusación formal incluye los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción.

Registraduría rechaza comité inscriptor para candidatura presidencial de Daniel Quintero
RELACIONADO

Registraduría rechaza comité inscriptor para candidatura presidencial de Daniel Quintero

La concejal y exfiscal de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien ha seguido de cerca los procesos contra el exmandatario, advirtió que el juicio podría extenderse por cerca de dos años y que, de ser hallado culpable, Quintero enfrentaría una pena cercana a 14 años de prisión.

El caso del lote Aguas Vivas se suma a otras investigaciones fiscales y disciplinarias que avanzan contra el exalcalde, en medio de un proceso que mantiene la atención pública sobre la gestión de su administración y las decisiones urbanísticas que marcaron su paso por la Alcaldía.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

Este es el borrador de decreto en el que el Gobierno eliminaría requisitos para ser cónsul o embajador

Huila

Descubren fósil de tortuga de 13 millones de años y la nombran en honor a Shakira

Fiscalía General de la Nación

Aplican medida de extinción de dominio para inmuebles usados para el narcomenudeo por el Clan del Golfo

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 21 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Resultado Super Astro Sol hoy 21 de noviembre de 2025. Conozca aquí el número y signo ganador del último sorteo de la tarde en Colombia.

Conmebol

¿Cómo sería la Liga de las Naciones en América? Presidente de Conmebol dio detalles

Un proyecto que unificaría a Conmebol y Concacaf toma forma, tras lo expresado por Alejandro Domínguez.

Estados Unidos

EE. UU. habría impedido que buque petrolero ruso llegara a Venezuela: ¿Aumenta la tensión?

EPS

Deudas de la Nueva EPS afectan a más de 11 millones de pacientes en el país

Artistas

Bad Bunny inicia su gira mundial: fechas y horarios de su paso por Colombia