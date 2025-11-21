Arranca juicio contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero por presuntos manejos ilegales del lote Aguas Vivas

A las 3:00 de la tarde iniciará de manera virtual la audiencia de acusación contra el ex alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y otras 12 personas, entre ellas exfuncionarios de su administración como el exsecretario Carlos Mario Montoya.

RELACIONADO Procuraduría confirma suspensión a Daniel Quintero por participar en política cuando era alcalde de Medellín

La Fiscalía los señala de haber incurrido en presuntas irregularidades relacionadas con el lote Aguas Vivas, un predio de más de 145.000 metros cuadrados que había sido entregado a la ciudad como compensación urbanística.

De 2.700 a 48.000 millones: el polémico aumento del predio

De acuerdo con el ente acusador, Quintero y varios miembros de su equipo habrían intentado restituir el terreno a particulares, alterando su uso y generando millonarios sobrecostos.

RELACIONADO Daniel Quintero no podrá aspirar a la Presidencia en 2026

El valor del lote pasó de 2.700 millones de pesos a 48.000 millones, tras modificaciones jurídicas y de suelo que, según la Fiscalía, no eran competencia del alcalde sino del Concejo de Medellín.

Quintero afronta cargos de peculado y prevaricato

La acusación formal incluye los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción.

RELACIONADO Registraduría rechaza comité inscriptor para candidatura presidencial de Daniel Quintero

La concejal y exfiscal de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien ha seguido de cerca los procesos contra el exmandatario, advirtió que el juicio podría extenderse por cerca de dos años y que, de ser hallado culpable, Quintero enfrentaría una pena cercana a 14 años de prisión.

El caso del lote Aguas Vivas se suma a otras investigaciones fiscales y disciplinarias que avanzan contra el exalcalde, en medio de un proceso que mantiene la atención pública sobre la gestión de su administración y las decisiones urbanísticas que marcaron su paso por la Alcaldía.