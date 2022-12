"Le pedimos a Iván Márquez no matar, no torturar y no confrontaciones con otros grupos armados": Danilo Rueda

Tras el cierre del primer ciclo de diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el comisionado de Paz Danilo Rueda se refirió a las grandes conclusiones que quedaron de la agenda de trabajo entre las delegaciones. También habló de cómo avanza el proceso de paz total que ha planteado el gobierno del presidente Gustavo Petro, con otros grupos armados y bandas criminales.

Rueda se refirió al acercamiento que sostuvo, en semanas anteriores, con disidentes de las Farc. Aseguró que desde el Gobierno se extendió una solicitud dirigida a Iván Márquez. "El acercamiento tiene unos principios de exigencia, no matar, no torturar, no desaparecer, evitar confrontaciones con otros grupos armados y evitar confrontaciones letales con las fuerzas militares", dijo Rueda en diálogo con La FM.

Puntos de acuerdo

En cuanto a los diálogos que avanzan con el ELN, Rueda destacó que los protocolos que fueron establecidos entre la guerrilla y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos "fueron revalidados, ajustados y han tenido unas exigencias más precisas tanto para el Gobierno como para el ELN".

Igualmente, confirmó que en las últimas tres semanas se discutió a fondo los términos jurídicos de derecho internacional y derecho interno. Las partes habrían definido la intervención humanitaria de manera inmediata en los territorios donde ha existido acción subversiva y donde se ha evidenciado una mayor afectación a la población civil por el conflicto interno.

En su conversación con el medio citado, Rueda afirmó que el Gobierno se comprometió a atender a siete integrantes del ELN que se encuentran privadas de la libertad y que tienen enfermedades terminales y requieren una atención médica de urgencia.

'No hay ninguna relación con la primera línea'

En medio de la polémica que se ha generado por la posibilidad de que miembros de la autodenominada primera línea participen en los acuerdos y diálogos con el ELN, el funcionario del Gobierno Nacional detalló que lo que se pretende es la participación de toda la sociedad colombiana y no exclusivamente de los representantes de este grupo nacido del estallido social.

"(...) El asunto de la primera línea no fue abordado en la mesa de conversaciones con el ELN en este primer ciclo. Esa es una especulación que no tiene fundamento", afirmó en conversación con el medio citado.

"Este es un compromiso de campaña del presidente Gustavo Petro y así lo viene cumpliendo, pero no tiene nada que ver con que hubiera sido acordado en este primer ciclo con el ELN", aclaró.

Noticia en desarrollo...