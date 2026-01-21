Estos son los detalles de la invitación de Trump a Delcy Rodríguez a la Casa Blanca

La Casa Blanca confirmó este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a Washington a Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

Aunque la visita aún no tiene fecha definida, “nada ha sido agendado”, precisaron fuentes oficiales, la sola invitación representa un cambio profundo en la relación entre ambos países.

De concretarse, Rodríguez se convertiría en la primera gobernante de Venezuela en realizar una visita oficial a Estados Unidos en más de 25 años, si se excluyen los desplazamientos para asistir a reuniones de Naciones Unidas en Nueva York.

¿Cómo es la relación entre Delcy Rodríguez y Estados Unidos?

Delcy Rodríguez fue investida como presidenta interina el 5 de enero, apenas dos días después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses durante una incursión militar en Caracas.

Desde entonces, su gobierno ha avanzado en un proceso acelerado de diálogo con Estados Unidos, marcado por negociaciones directas, advertencias explícitas y concesiones políticas y económicas.

Washington confirmó que la visita está prevista, aunque sin una fecha concreta. La invitación, en sí misma, marca un quiebre histórico en la política estadounidense hacia Venezuela, país con el que las relaciones diplomáticas permanecen rotas desde 2019.

Sin hacer referencia directa a la invitación, Rodríguez afirmó este miércoles que su administración mantiene conversaciones abiertas con Estados Unidos:

Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades.

¿Qué dice Donald Trump sobre la posibilidad del encuentro con Delcy?

Donald Trump ha reiterado públicamente su respaldo a Rodríguez. Durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario estadounidense aseguró que “los líderes del país han sido muy listos”, en referencia directa a la presidenta interina, y sostuvo que Venezuela “hará más dinero con el petróleo en los próximos seis meses que el que hizo en los 20 años pasados”.

El republicano ya había calificado anteriormente a Rodríguez como “formidable” y había señalado que con ella “todo anda muy bien”, reforzando el tono favorable hacia su gestión, incluso cuando la dirigente sigue bajo el régimen de sanciones de Estados Unidos.

¿Hace cuánto no había una reunión entre algún mandatario de Venezuela con Estados Unidos?

El último antecedente de una visita oficial de un presidente venezolano a Estados Unidos se remonta a 1990, cuando Carlos Andrés Pérez se reunió con el entonces mandatario George H. W. Bush.

Esto quiere decir que, desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, las relaciones se deterioraron progresivamente, pasando del distanciamiento al enfrentamiento abierto.