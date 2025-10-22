CANAL RCN
Colombia Video

De Italia al guardarropa de los colombianos: esta es la historia de Bosi

Hace 50 años iniciaron con 10 trabajadores y una tienda. Hoy tienen al menos 160 puntos en todo el país y 1.800 trabajadores.

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
09:09 p. m.
En el 2025, Bosi celebra su quincuagésimo aniversario. La marca colombiana que adoptó el cuero, la elegancia y el diseño italiano, para darle forma con la ayuda del talento local ha crecido más allá de lo que la familia Vélez pudo haber esperado.

“Esta historia nació en 1975. Luis Vélez, mi hermano, después de un viaje a Italia llegó con un gran sueño y ese sueño era crear Bosi. En ese viaje se enamoró de Italia, un país que iniciaba una gran transformación en la moda. Los diseñadores se atrevían, los tejidos se reinventaban y, lo más importante, el cuero se había convertido en símbolo de exclusividad y lujo”, recordó la gerente general de la marca, Clemencia Vélez, en diálogo con Noticias RCN.

Hoy, cuentan con más de 160 puntos a nivel nacional, pero “al llegar a Medellín para perseguir su sueño, Luis Vélez empezó con una producción a pequeña escala”. El crecimiento, sin embargo, “fue vertiginoso y se asoció con su hermano, J. Vélez, que fue el socio ideal, porque se encargó de montar las plantas de calzado y marroquinería y, más adelante, las dos plantas procesadoras de cuero”.

Una historia, miles de vidas:

Antes de llegar a Bosi, Clemencia estudiaba ingeniería química y, en un momento en el que faltaba personal, entró como vendedora. Entonces descubrió que también se interesaba por la moda y el servicio al cliente; fue aprendiendo sobre la empresa y, al graduarse. Se despidió de las formulas y elementos para formar parte de la compañía familiar.

Empezaron con 10 empleados, “en Medellín tuvimos, al principio, una tienda. Le siguieron otras cuatro, bastante cerca y en una feria internacional en Bogotá el país entero conoció la marca y fuimos abriendo sucursales en la capital, Cali, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Villavicencio, Ibagué, Santa Marta, Cartegana, Barranquilla”.

A 50 años de su lanzamiento, Bosi contrata a 1.800 personas y a otras 300 les ofrecen trabajo de manera indirecta.

Más que cuero y calzado:

Con los años, Clemencia y los demás creativos de la marca entendieron que necesitaban ampliar su catálogo: “En el 95 creamos la marca infantil y dejamos de ser cuero, calzado y marroquinería. Tenemos en la parte de vestuario polos, t-shirts, gafas, relojes, joyas y en el 2010, mirando las tendencias, sacamos la línea para motos, en la que se cruzan adrenalina y diseño”.

Actualmente, fabrican más de 1.500 zapatos al día, pero, lejos de casarse con la idea del fast fashion y los problemas de contaminación que genera, han decidido apostar por una producción sostenible en plantas que se abastecen hasta en un 30% de energía solar. Además, se trazaron la meta de que, sin falta, cada año, 20 de sus trabajadores logren conseguir una vivienda propia, recalcando que, más que una empresa, son familia.

