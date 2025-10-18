La lucha contra la extorsión: un reto para la sostenibilidad empresarial en Colombia

Con el paso del tiempo las empresas en Colombia enfrentan cada vez nuevos retos, y uno de los principales son las amenazas de seguridad. Así lo confirmaron expertos durante el foro ‘Somos Sostenibles’ de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En el marco de esta iniciativa se habló sobre "Impacto y prevención de la extorsión en Mipymes", donde expertos del Gaula de la Policía, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Fiscalía, Asomóvil, la Secretaría Distrital de Seguridad, y otros, entregaron sus recomendaciones, para que los empresarios y ciudadanos aprendan cómo actuar en medio de los escenarios de amenaza.

“Si no tenemos entorno de negocios seguros, no vamos a tener entornos de negocio sostenibles”, señaló Daniel Ibarra, director de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Explicó que informes como el reporte de riesgos del World Economic Forum han puesto en evidencia que, además de amenazas relacionadas con el cambio climático, en países como Colombia, la sostenibilidad de las empresas se ha visto en jaque por factores como los ciberdelitos.

Advierte con ello la necesidad de que esa amenaza ocupe un papel primordial en el acompañamiento que diversas entidades brindan al sector productivo del país.

Lo propio hizo el teniente coronel Carlos Cárdenas, director del Gaula seccional Bogotá. Explicó que las extorsiones en Colombia “se han nutrido de informaciones que como personas y Mipymes se han compartido de forma inocente a través de redes sociales”.

Así las cosas, delincuentes aprovechan esos datos para cometer crímenes.

El uniformado también explicó que si bien se ha detectado que los principales medios de intimidación se han servido de llamadas telefónicas, mensajes en redes sociales, y mensajes de texto, “el 60% de las extorsiones en Bogotá no se originan en la ciudad, y no tienen la capacidad de afectar realmente a las víctimas”, por lo que, si bien las personas objeto de intimidación logran ser alteradas anímicamente, es necesario que estas actúen de la manera correcta para lograr neutralizar esos focos de peligro o terror.

El gerente de Asuntos regulatorios de Asomóvil, Camilo Rojas Chitiva, explicó que “si bien los operadores son los encargados de brindar el servicio de internet móvil, y en algunos casos tienen la posibilidad de rastrear llamadas, no pueden tener control sobre las extorsiones que se realizan a través de las apps”; esto frente a retos como las extorsiones que se sirven de servicios de mensajería instantánea como Whatsapp y otras redes sociales.

En ese sentido, el experto manifestó la importancia del trabajo articulado entre los diferentes actores, explicando la necesidad de que exista un marco regulatorio y un compromiso institucional más estricto para controlar, entre otros, que a las cárceles no se permita el ingreso y uso de aparatos de telefonía y SIMcard, entendiendo que muchas de las acciones extorsivas, se realizan desde el interior de las diferentes cárceles del país.

La denuncia: clave fundamental en la lucha antiextorsión

El teniente Cárdenas advirtió que durante 2024 se reportó un incremento de las denuncias, lo que no implica necesariamente un aumento de la criminalidad, sino de la confianza en los canales de información con las autoridades.

Delegadas de la Fiscalía y la Secretaría Distrital de Seguridad manifestaron que “si no se denuncia, el aparato judicial no se activa”, por lo que este eslabón de la cadena antiextorsión es vital para la documentación, investigación, caracterización, e identificación de los responsables.

Expertos coinciden en que el desconocimiento de la ruta de denuncia ha servido a los delincuentes para generar escenarios de pánico que llevan a las víctimas a actuar de manera errónea, accediendo en un alto porcentaje a las exigencias de los delincuentes.

Durante el foro los panelistas exaltaron el trabajo de la Cámara de Comercio de Bogotá como punto de encuentro de sectores, a través de la mesa de seguridad, y mediante campañas de sensibilización y pedagogía que les ha permitido a las autoridades llegar a un mayor número de comerciantes y empresarios con el acompañamiento ideal.

Advirtieron la importancia de que más empresarios y personas del común conozcan los canales dispuestos por la Policía Nacional, no solo para denunciar, sino también para encontrar un acompañamiento y guía frente a las llamadas y acciones intimidatorias.

Hicieron un llamado entonces a que, en caso de ser víctimas de un delito como la extorsión, se comuniquen a través de las líneas 147 y 167, las cuales son especializadas en el tema. Aunque en los casos de desconocimiento, la situación también puede ser atendida por la línea nacional de emergencias 123.