De Jhonier a Caín: las macabras declaraciones de Jhonier Leal

Dentro de la investigación por la muerte del reconocido estilista Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández, se realizaron varias audiencias contra Jhonier Leal, hermano del ‘Niño Genio’ y quien, tiempo después aceptó los cargos por el doble homicidio.

Sobre esto, en el cuarto capítulo de la serie 'De Yhonier a Caín', se revelarán las declaraciones que Jhonier Leal dio ante la Fiscalía y que, hasta el momento, son desconocidas públicamente.

Frívolo y sin sentimientos

Familiares de Jhonier aseguraron que, durante el entierro de su mamá y su hermano, nunca se le vio triste y que incluso, nunca derramó una lágrima.

“Todos nos preguntábamos que por qué Jhonier estaba así, que por qué no lloraba. Parecía que no le estuviera doliendo. Pensamos que quizá se había tomado una pastilla o que entonces era lo suficientemente fuerte para no llorar”, señaló Angélica Medina Hernández, prima de los hermanos Leal.

Paola Medina, también prima de Mauricio, ratificó que a pesar de lo cercano que era Jhonier con su mamá y su hermano, el comportamiento que mantuvo luego de la noticia de la muerte, siempre fue muy frío, “parecía como si no le doliera que se había muerto su mamá”.

Las declaraciones de Jhonier

Ya capturado, Jhonier Leal aceptó los cargos. Sin embargo, en los recesos de las audiencias, hizo algunas preguntas que dejan en cuestionamiento cuáles eran sus reales preocupaciones.

“¿Cuántos seguidores hay conectados a la audiencia? ¿Cuántos están viendo la audiencia”?

Según Carolina Gutiérrez de Piñeres, PHD en neuropsicología forense, el silencio que Jhonier mantuvo durante los encuentros judiciales era una estrategia para mostrar más adelante su verdadera versión.

“Su silencio al no contar qué fue lo que realmente pasó era una manera de guardar una sorpresa. Quizá pensaba que ahora sí podría mostrar quién era él porque ya Mauricio no estaba”, añadió Gutiérrez.

Esta hipótesis se confirmaría con otra de las preguntas que Jhonier le hizo al fiscal.

“¿Logré más reconocimiento que Mauricio, ¿verdad? ¿Soy más famoso que él?

Llamar la atención y ser reconocido, esos habrían sido los propósitos de Jhonier desde que empezó a notar que Mauricio tenía más éxito que él.

“Yo lo que creo es que en él se generó una gran frustración porque a pesar de hacer muchas cosas, no era igual de elogiado que su hermano”, añadió la experta en neuropsicología.

El amor de madre

Jhonier siempre mostró un amor profundo por su madre. En sus anhelos de ser cantante, le dedicaba canciones e incluso le interpretaba algunas melodías quizá en busca de un amor que para él nunca fue suficiente.

“Ellos eran una pareja. Marleny y Mauricio siempre eran ellos dos solos y yo creo que eso era lo que le afectaba a Jhonier”, agregó Brayan Zapata Medina, familiar de los Leal.

Los comportamientos de Jhonier demostrarían cómo desesperadamente buscaba el cariño de su mamá y cuánto le afectaba sentir que había un hijo preferido, según los expertos.

Algunos familiares constataron en sus testimonios, que Marleny siempre demostró que ‘Maito’, como muchos le decían a Mauricio, era la estrella de la familia.

Aunque parecía un hombre fuera de sus cabales, los expertos consideran que Jhonier tenía un manejo mental excelente debido a que tenía la capacidad de planear, organizar y comprender lo que estaba pasando.

“Soy más perverso que Hitler”, “Me hubiesen dicho que me viniera más elegante para la audiencia”.

Aceptación de cargos

Jhonier Leal cerró el caso aceptando los cargos, pero nunca confesó qué fue lo que hizo.

Yefrín Garavito, director de la unidad de investigación criminal, aseguró que Jhonier habría tomado la decisión por un beneficio judicial, pero que no tendría las intenciones de aclarar los hechos.

“En la aceptación de esos cargos, no tiene que dar detalles de los hechos, ni arreglar la teoría de la Fiscalía”, aclaró Garavito.

Aceptar los cargos habría sido una maniobra inteligente para proteger a una tercera persona implicada en el caso. Así lo confirmó Yazmín Medina Hernández, prima de Mauricio, “se están encubriendo a las otras personas que participaron en esta atrocidad”.

Algunos familiares han asegurado que aún son muchos los secretos que esconde la familia Leal y que podrían revelar las razones principales por las que Jhonier asesinó a su hermano y a su mamá.

