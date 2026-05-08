Germán Vargas Lleras, uno de los políticos con más trayectoria de Colombia

Germán Vargas Lleras se consolidó como una de las figuras políticas más prominentes en la historia reciente de Colombia, acumulando más de tres décadas de experiencia en distintos niveles del poder público.

Heredero de una de las familias más tradicionales del país y nieto del expresidente Carlos Lleras, construyó una trayectoria que abarcó el Congreso, ministerios y la Vicepresidencia de la República.

Germán Vargas Lleras inició su carrera política en 1988

Comenzó en el Concejo de Bogotá donde inició su posicionamiento en la política local. En 1994 dio el salto al ámbito nacional al ser elegido senador, cargo que ocupó durante varios periodos consecutivos.

Durante esos años se consolidó como una de las figuras más visibles del Legislativo colombiano, participando activamente en debates y decisiones clave para el país.

Germán Vargas Lleras fue ministro en el gobierno Santos

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras asumió la responsabilidad del Ministerio del Interior en un momento crucial para la política de seguridad en Colombia. Este cargo le permitió estar al frente de decisiones estratégicas en una época marcada por desafíos relacionados con el orden público y la institucionalidad. Luego fue ministro de Vivienda, donde impulsó proyectos de agua potable.

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También durante el gobierno de Santos ejerció como vicepresidente de la República. En esta posición, coordinó programas de infraestructura, vivienda y desarrollo urbano.

La fundación del partido Cambio Radical

En 2009, Vargas Lleras lideró la fundación del Partido Cambio Radical, colectividad que posteriormente se convertiría en una de las fuerzas políticas con presencia tanto en el Congreso como en gobiernos de coalición.