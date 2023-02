Piedad Córdoba: “Guillermo Reyes fue asesor de Nicolás Maduro”

Piedad Córdoba aseguró en entrevista con la revista Semana que el actual ministro de Transporte, Guillermo Reyes, trabajó con el mandatario venezolano Nicolás Maduro. “Lo asesoraba en toda la parte electoral y el ha trabajado estrechamente con él”, dijo la congresista.

“Yo a Guillermo lo conozco hace mucho tiempo. En las elecciones, varias veces me encontré con él allá. Asesoraba al sistema electoral”, agregó.

Además, la senadora afirmó que en el vecino país “sí hay una democracia. Si hay elecciones, hay democracia (…) Ustedes no han ido allá, no hablen de lo que no saben. Vayan a Venezuela y se dan cuenta. Nicolás ha sido capaz de mantenerse”.

Sobre su relación con Nicolás Maduro, Córdoba dijo: “Hace mucho no hablo con él. Estuve en el foro de Sao Paulo, el año pasado. Fuimos varios colombianos. Él estuvo ahí, intervino, nos saludamos y no más”.

Y haciendo una comparación entre Colombia y Venezuela, concluyó: “Allá cualquier persona puede ir a donde el médico; allá la educación es gratuita; allá, por ejemplo, compensan a la gente que no tiene comida. A través de esas juntas administradoras, la gente tiene la capacidad de recibir recursos en especie o en dinero para solventar las necesidades. Pero cada país tiene su propia dinámica, sus propios retos como los tenemos nosotros. ¿Qué me gustaría? Que tuviéramos la posibilidad de que el acceso a la educación y a la salud fuera total”.

Cabe recordar que las declaraciones de Piedad Córdoba se dan en una semana en la que Guillermo Reyes sostuvo reuniones con el gremio de taxistas, quienes anunciaron un paro que posteriormente levantaron.