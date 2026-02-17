CANAL RCN
Colombia Video

Alerta de inundaciones en Bogotá por el aumento de lluvias en un 160%

Las precipitaciones atípicas en enero y febrero superan el promedio histórico, afectando principalmente las localidades de Kennedy, Usaquén y San Cristóbal.

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
08:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bogotá enfrenta una temporada invernal atípica que ha obligado al Distrito a emitir alertas para prevenir nuevas inundaciones y encharcamientos. Varias familias han resultado damnificadas por las intensas precipitaciones que azotan la ciudad.

VIDEO | Caos por lluvias y granizada en Bogotá: se podrían haber llenado 30 piscinas olímpicas
RELACIONADO

VIDEO | Caos por lluvias y granizada en Bogotá: se podrían haber llenado 30 piscinas olímpicas

De acuerdo con datos oficiales del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (IDIGER), las lluvias han aumentado un 160% por encima del promedio histórico en lo que va de enero y febrero.

Uno de los casos más críticos se registró el pasado 11 de febrero en la localidad de Usaquén, donde en solo 67 minutos se acumuló el 68% de la lluvia que normalmente debería presentarse durante todo un mes.

Impresionantes videos del desbordamiento de dos quebradas por intensas lluvias en Antioquia
RELACIONADO

Impresionantes videos del desbordamiento de dos quebradas por intensas lluvias en Antioquia

Kennedy ha sufrido los estragos de las inclementes lluvias en Bogotá

La localidad de Kennedy ha sido una de las más afectadas por este fenómeno climático.

En el sector de Rubí, Roma, una vivienda colapsó debido a las consecuencias de las fuertes precipitaciones, dejando a una familia sin hogar y obligándola a desplazarse hacia residencias de familiares y conocidos que les han brindado apoyo.

Leonel Corredor, líder comunitario del barrio, describió la situación como "una crónica de un derrumbe anunciado".

El dirigente vecinal explicó que los habitantes afectados habían solicitado reiteradamente ayuda a las autoridades:

La gente se cansó de rogar (…) al acueducto, y finalmente, la lluvia hizo su trabajo, que colapsara la estructura de la casa.

Gobierno Petro decreta una nueva emergencia económica ante la crisis generada por las lluvias en ocho departamentos
RELACIONADO

Gobierno Petro decreta una nueva emergencia económica ante la crisis generada por las lluvias en ocho departamentos

Las localidades afectadas por las lluvias en Bogotá

Las precipitaciones atípicas no solo han impactado a Kennedy. Otras localidades como Usaquén y San Cristóbal también han reportado fuertes inundaciones, especialmente durante las horas de la tarde, cuando se concentra la mayor intensidad de las lluvias.

Las autoridades distritales han intensificado los operativos de monitoreo y respuesta ante emergencias.

El fenómeno climático que afecta a Bogotá se enmarca en un comportamiento invernal irregular que se ha sentido a nivel del hemisferio y de Colombia en general.

Las autoridades continúan las investigaciones sobre los daños ocasionados y trabajan en la identificación de otras zonas de riesgo para prevenir nuevos colapsos estructurales y proteger a las comunidades vulnerables.

VIDEO | Casa se desploma en Kennedy por lluvias: cinco familias afectadas y 16 evacuados
RELACIONADO

VIDEO | Casa se desploma en Kennedy por lluvias: cinco familias afectadas y 16 evacuados

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Gobernación de Antioquia envió brigadas para proteger animales afectados por las lluvias en el Urabá

Contraloría General de la República

Contraloría detecta $17.400 millones en hallazgos fiscales en Magdalena y Santa Marta

Bosa

VIDEO: Policía frustró escape de hombre que corría armado por Bosa

Otras Noticias

Estados Unidos

Falleció a los 84 años Jesse Jackson, compañero de lucha de Martin Luther King en EE.UU.

A través de un comunicado oficial, la familia del reconocido activista confirmó su fallecimiento a los 84 años.

Fútbol

Neymar recibió una fuerte patada en su regreso con Santos y encendió alarmas rumbo al Mundial 2026

Neymar volvió a jugar con Santos, pero una dura patada cambió el foco de su regreso. ¿Sin chances de ir al Mundial?

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 17 de febrero de 2026

Bogotá

Curso gratis para motociclistas novatos en Bogotá: así puede participar este 21 de febrero

EPS

Exgerente de Emssanar habría permitido usar recursos de la salud para saldar millonaria condena