Alerta de inundaciones en Bogotá por el aumento de lluvias en un 160%

Bogotá enfrenta una temporada invernal atípica que ha obligado al Distrito a emitir alertas para prevenir nuevas inundaciones y encharcamientos. Varias familias han resultado damnificadas por las intensas precipitaciones que azotan la ciudad.

De acuerdo con datos oficiales del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (IDIGER), las lluvias han aumentado un 160% por encima del promedio histórico en lo que va de enero y febrero.

Uno de los casos más críticos se registró el pasado 11 de febrero en la localidad de Usaquén, donde en solo 67 minutos se acumuló el 68% de la lluvia que normalmente debería presentarse durante todo un mes.

Kennedy ha sufrido los estragos de las inclementes lluvias en Bogotá

La localidad de Kennedy ha sido una de las más afectadas por este fenómeno climático.

En el sector de Rubí, Roma, una vivienda colapsó debido a las consecuencias de las fuertes precipitaciones, dejando a una familia sin hogar y obligándola a desplazarse hacia residencias de familiares y conocidos que les han brindado apoyo.

Leonel Corredor, líder comunitario del barrio, describió la situación como "una crónica de un derrumbe anunciado".

El dirigente vecinal explicó que los habitantes afectados habían solicitado reiteradamente ayuda a las autoridades:

La gente se cansó de rogar (…) al acueducto, y finalmente, la lluvia hizo su trabajo, que colapsara la estructura de la casa.

Las localidades afectadas por las lluvias en Bogotá

Las precipitaciones atípicas no solo han impactado a Kennedy. Otras localidades como Usaquén y San Cristóbal también han reportado fuertes inundaciones, especialmente durante las horas de la tarde, cuando se concentra la mayor intensidad de las lluvias.

Las autoridades distritales han intensificado los operativos de monitoreo y respuesta ante emergencias.

El fenómeno climático que afecta a Bogotá se enmarca en un comportamiento invernal irregular que se ha sentido a nivel del hemisferio y de Colombia en general.

Las autoridades continúan las investigaciones sobre los daños ocasionados y trabajan en la identificación de otras zonas de riesgo para prevenir nuevos colapsos estructurales y proteger a las comunidades vulnerables.