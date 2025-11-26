CANAL RCN
Colombia

Abogado de Ricardo Bonilla se pronunció tras anuncio de imputación por caso UNGRD

Mauricio Pava es quien representa al exministro de Hacienda, salpicado en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla
FOTO: Minhacienda

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
07:21 a. m.
En la mañana de este miércoles 26 de noviembre, Mauricio Pava, abogado de Ricardo Bonilla, aseguró que su cliente tendrá total disposición para comparecer ante la justicia, luego de que se anunciara que lo van a imputar por el caso UNGRD.

“Bonilla ha atendido puntualmente todos los requerimientos judiciales y ha acreditado ante las autoridades su arraigo familiar, social y profesional en Colombia, desvirtuando cualquier versión sobre un supuesto riesgo de fuga”, aseguró Pava.

Fiscal general aseguró que Bonilla será imputado

Tras un evento realizado en Bogotá un día antes, la fiscal Luz Adriana Camargo informó que era cuestión de horas para que la Fiscalía imputara al exministro de Hacienda.

Bonilla es uno de los altos exfuncionarios del Gobierno salpicado en el entramado de corrupción. Para entender el posible rol que tuvo, se debe hacer mención de un nombre, el de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides.

¿Qué rol habría tenido Bonilla en el caso?

Las investigaciones han apuntado que el exministro presuntamente estuvo detrás de la adjudicación de contratos millonarios. Se cree que designó a Benavides para la gestión de una serie de proyectos que iban a beneficiar a ciertos congresistas. Esto, a cambio de decisiones positivas para el Gobierno en el órgano legislativo.

Noticias RCN conoció hace un par de meses los detalles de una reunión de Bonilla con los miembros de la Comisión de Crédito Público en septiembre de 2023. Al parecer, el propósito habría sido negociar contratos a cambio de la aprobación de las reformas.

En sus testimonios, Benavides ha asegurado que el exministro la presionó para que se autorizaran los desembolsos de recursos, lo cuales habrían terminado en las arcas de los congresistas.

Bonilla fue el segundo ministro de Hacienda en el Gobierno de Gustavo Petro. Llegó en mayo de 2023, tras la salida de José Antonio Ocampo. Estuvo en el cargo hasta diciembre de 2024, tiempo en el que se destaparon los detalles de su presunta participación en el escándalo.

