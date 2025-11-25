CANAL RCN
Colombia

Fiscalía pedirá imputación de cargos contra exministro Ricardo Bonilla por caso UNGRD

La Fiscalía prevé realizar la solicitud este miércoles 26 de noviembre ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Respetamos contratos de exploración: Ricardo Bonilla
Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda / Foto: archivo Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
03:28 p. m.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció que el ente acusador solicitará audiencia de imputación de cargos contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, señalado de participar en el entramado de corrupción que se originó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión fue adoptada por la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, quien coordina las investigaciones de este macroproceso.

Negociación con exasesora y pruebas clave

La imputación se deriva de la negociación del principio de oportunidad con María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, y de otras pruebas recolectadas en el curso de la investigación.

La Fiscalía prevé realizar la solicitud este miércoles 26 de noviembre ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde Bonilla enfrentará cargos por tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Por ahora no se contempla medida de aseguramiento en su contra.

Declaraciones que lo vinculan al escándalo

En declaración bajo juramento, Benavides aseguró que Bonilla la presionó para autorizar millonarios desembolsos a la UNGRD y mencionó un supuesto acuerdo con el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo para destrabar créditos internacionales y comprar apoyos en el Congreso.

Según la investigación, los recursos estaban destinados a obras en Cotorra, Córdoba, por 50.000 millones de pesos; El Salado, Bolívar, por 12.356 millones, y Saravena, Arauca, por 30.000 millones.

