Defensoría advierte que entre los 26 cuerpos recuperados en Guaviare habría menores

La Defensoría del Pueblo lideró una misión humanitaria para la recuperación y gestión digna de 26 cuerpos, tras los enfrentamientos armados entre disidencias al mando de alias Mordisco y alias Calarcá.

Según informó la defensora Iris Marín, “26 personas muertas, al parecer, en el marco de combates. Varias de ellas serían menores de edad (a la espera de confirmación por medicina legal)”.

La operación contó con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja. Los cuerpos corresponden a 5 mujeres y 21 hombres, presuntamente combatientes.

Continúan las confrontaciones entre grupos armados en Guaviare

La Defensoría advirtió que los actores armados mantienen la confrontación y que en los próximos días esta podría extenderse hacia el centro poblado de la vereda La Paz y otros sectores del municipio de El Retorno, en Guaviare.

De materializarse, la comunidad campesina enfrentaría un riesgo extremo de quedar en medio del fuego cruzado, ser desplazada o confinada, además de afectaciones al inicio del año escolar.

RELACIONADO Procuraduría se negó a abrir una investigación disciplinaria contra la defensora del pueblo por cuestionar públicamente a Benedetti

Defensoría reitera el respeto al Derecho Internacional Humanitario

Marín recordó que la situación ya había sido advertida en la alerta temprana 01/25 y reiteró el llamado urgente a los grupos armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario.

Además, instó al Gobierno Nacional a elevar el caso con carácter prioritario en la Mesa de Diálogos de Paz que se adelanta con las estructuras del autodenominado Estado Mayor de los Bloques y Frente.

“Pedimos a las disidencias de Calarcá y Mordisco no persistir en esta confrontación”, subrayó la defensora, al advertir que la continuidad de los combates podría derivar en graves consecuencias humanitarias para la población civil.