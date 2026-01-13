CANAL RCN
Colombia

Defensoría del Pueblo rechaza atentado en Neiva que dejó como víctima mortal a niño de 11 años

El organismo señaló que este hecho “no puede ser entendido como un caso aislado”, pues se suma a una cadena de violencias contra funcionarios del Inpec.

Foto: Defensoría del Pueblo en Instagram.

Noticias RCN

enero 13 de 2026
04:46 p. m.
La Defensoría del Pueblo condenó el atentado ocurrido este lunes en Neiva, Huila, contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en el que murió el hijo de 11 años del director del Establecimiento de Mediana Seguridad y resultó gravemente herido el subdirector del centro de reclusión.

El organismo señaló que este hecho “no puede ser entendido como un caso aislado”, pues se suma a una cadena de violencias contra el sistema penitenciario, entre ellas el asesinato del director de la Cárcel Modelo en mayo de 2024 y múltiples atentados registrados en 2025 en ciudades como Bogotá, Cali, Tulúa, Armenia y Cartagena.

Llamado urgente a fortalecer la protección del personal penitenciario

La Defensoría reiteró la necesidad de “fortalecer las condiciones de seguridad y protección del cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec y de todo el personal penitenciario”, quienes cumplen una labor esencial en contextos de alto riesgo.

Desde octubre de 2025, la entidad ha recomendado al Ministerio de Justicia evaluar integralmente las condiciones laborales y de seguridad del personal, revisar perfiles de riesgo y diseñar una ruta integral de protección a la vida. También pidió acompañamiento psicosocial y jurídico a las familias de funcionarios heridos o fallecidos.

Exigen investigaciones y medidas inmediatas

Ante lo ocurrido, la Defensoría instó a la Fiscalía General de la Nación a adelantar investigaciones prontas y eficaces, y a las autoridades nacionales y territoriales a adoptar medidas inmediatas de protección para los servidores penitenciarios y sus familias.

Asimismo, pidió al Gobierno nacional fortalecer de manera integral las acciones de prevención y seguridad en los establecimientos de reclusión, y priorizar una política robusta de protección a la vida e integridad del personal del INPEC.

La entidad recordó que la humanización del sistema penitenciario “no puede circunscribirse únicamente a la garantía de derechos de las personas privadas de la libertad”, sino que debe incluir la protección de quienes custodian y garantizan el orden en los centros de reclusión.

