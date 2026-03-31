Animales y Semana Santa: ¿cómo garantizar la protección de todas las especies en la capital?

La Semana Santa ya llegó y miles de ciudadanos se están preparando para salir de la capital o realizar distintas actividades en los próximos días. Por esto, entidades como el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal han alertado sobre los principales riesgos que algunas especies corren durante los días de vacaciones en el país.

¿Cuáles son los riesgos de las mascotas?

Según el IDPYBA, durante la semana mayor aumenta considerablemente el flujo de viajeros e incrementa el número de personas que van hasta los lugares de peregrinación. No obstante, esta situación puede exponer a los animales de compañía a diferentes riesgos adversos.

Bajo la iniciativa “Que la Semana Santa no sea de pasión para los animales”, la Alcaldía de Bogotá, a través del IDPYBA, busca generar un impacto en la sociedad sobre las dinámicas de protección animal para asumir el cuidado responsable de estos.

Por esto, ya se hicieron públicas algunas recomendaciones orientadas a prevenir las situaciones que puedan afectar su convivencia armónica.

¿Qué hace si se viaja con la mascota?

Las mascotas hacen parte de la familia y por esto miles de ciudadanos decidirán viajar o realizar actividades en compañía de sus peludos.

Dentro de las recomendaciones se estableció que es fundamental evitar que las mascotas hagan parte de aglomeraciones por lo que se sugiere evitar llevarlas a procesiones y lugares turísticos concurridos, pues esto puede afectarlos al generarles temor, ansiedad y daños en su salud física.

No obstante, en caso de que la mascota viaje con sus familiares se recomienda verificar si previamente el lugar de hospedaje recibe animales, evitar caminatas prolongadas y la exposición a altas temperaturas, tener en cuenta los ruidos fuertes y nunca dejarlos solos dentro de vehículos o con extraños.

Monserrate no es lugar para mascotas

Una de las prácticas más comunes en Semana Santa es subir Monserrate y en algunos casos los ciudadanos llegan con sus mascotas. Sin embargo, el ingreso de animales por el sendero está prohibido, excepto para perros guía identificados que se deben movilizar en funicular o teleférico.

Estos casos se han intensificado con las recientes denuncias, en redes sociales, donde establecimientos aledaños a la subida estarían creando espacios en jaulas improvisadas para dejar a las mascotas, mientras sus dueños caminan la montaña.

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Alerta por el uso de llamas

Las llamas o alpacas no son una atracción turística por lo que las autoridades buscan que los turistas no incentiven esta práctica ya que el contacto constante con personas les genera estrés, el ruido y la aglomeración afecta su salud, su exposición prolongada causa agotamiento y son especies que requieren condiciones adecuadas.

Finalmente, la institución reiteró que no se deben comprar animales silvestres ni se debe participar en actividades que impliquen su manipulación.