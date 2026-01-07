Madre de policía asesinado en Caquetá contó que la última vez que vio a su hijo le dijo que sería papá

Dos familias en Colombia están en duelo por el asesinato en Cartagena del Chairá, en Caquetá, de dos policías: el subintendente Luis Alfonso Flores y al patrullero Rusbel Alexander López.

El Ministerio de Defensa aseguró que 166 uniformados han sido asesinados en los meses recientes, entre el 2025 y lo poco que va del 2026. En total las víctimas de la fuerza pública son 89 militares y 77 policías.

La mamá del subintendente Luis Alfonso Flores describe a su hijo como un hombre orgulloso de pertenecer a la Policía y de ser el protector de su familia. Pidió justicia y garantías para aquellos que siguen cuidando al país.

Madre de subintendente asesinado la última vez que lo vio supo que sería abuela

Carmen Flérez, madre del subintendente Luis Alfonso Flores Flérez, vilmente asesinado, al parecer, por las disidencias de alias Calarcá, habló desde el dolor que solo conoce quien pierde a un hijo.

Y ojalá les alcance la vida para arrepentirse del dolor que le han causado a esta familia.

El uniformado fue asesinado a sangre fría junto a su compañero, el patrullero Rusbel Alexander Lesmes, en un local en Cartagena del Chairá, en Caquetá.

Mi último momento feliz con él fue cuando vino a compartir conmigo la alegría de que iba a ser papá. Vino a darme esa gran sorpresa. Fue la última oportunidad que tuve de celebrar algo con él.

Disidencias de alias Calarcá estarían detrás del asesinato de dos policías en Caquetá

Las autoridades ofrecieron 100 millones de recompensa por información que permita capturar a los asesinos, mientras que los dos uniformados que resultaron heridos recibieron atención médica.

El director de la Policía, William Rincón, indicó que “con la gobernación, con las alcaldías, se adelantaron consejos de seguridad y con el apoyo desde el primer momento de nuestro Ejército Nacional y de nuestra Fuerza Aeroespacial logramos extraer los dos heridos momentos después de ocurridos estos hechos”.

Señalan de estar detrás del ataque a Juan Agudelo Salazar, alias Urías Rendón, de las disidencias de Calarcá, que tendría control de grupos criminales en Caquetá.

La Policía aseguró que no se trató de un ataque contra la población civil, sino estrictamente contra sus uniformados.