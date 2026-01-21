CANAL RCN
Colombia

Defensoría del Pueblo confirma pagos a contratistas tras retrasos del Ministerio de Hacienda

La demora en la expedición del PAC comprometió la subsistencia de los defensores públicos y sus familias, además de poner en riesgo la continuidad de los servicios.

Foto: @DefensoriaCol/X

Noticias RCN

enero 21 de 2026
10:21 a. m.
La Defensoría del Pueblo informó este martes que recibió el Plan Anual Mensualizado (PAC) pendiente de diciembre por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que permitió realizar el pago atrasado a sus contratistas, incluyendo a defensoras y defensores públicos en todo el territorio nacional.

"Informamos que hemos recibido el Plan Anual Mensualizado (PAC) pendiente de diciembre por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esto nos permitió el pago pendiente a nuestros contratistas, incluyendo a defensoras y defensores públicos. Esperamos que los pagos se vean reflejados en el transcurso de la semana", señaló la entidad a través de su cuenta en X.

Cese de actividades por crisis presupuestal

El pronunciamiento se produjo después del cese de actividades decretado por los defensores públicos del país, quienes denunciaron problemas económicos y financieros derivados de los pagos pendientes. La crisis presupuestal afectó directamente a profesionales que cumplen un papel esencial en la garantía de acceso a la justicia para los sectores más vulnerables.

El sindicato de la Defensoría del Pueblo (Sinecodep) había advertido que el origen de la crisis estaba en el atraso del Ministerio de Hacienda, que no expidió a tiempo el PAC correspondiente al mes de diciembre, pese a las solicitudes reiteradas de la entidad para agilizar el trámite.

Riesgo para la justicia y estabilidad laboral

La demora en la expedición del PAC comprometió la subsistencia de los defensores públicos y sus familias, además de poner en riesgo la continuidad de los servicios de justicia gratuita.

La Defensoría subrayó que, aunque los pagos comenzarán a reflejarse esta semana, la situación evidencia la necesidad de mayor eficiencia en los procesos administrativos para evitar que se repitan crisis que afectan tanto a los trabajadores como a la ciudadanía que depende de su labor.

