Fiscalía archivó demanda de Armando Benedetti contra la defensora del Pueblo, Iris Marín: esta fue la razón

En las últimas horas, la Fiscalía archivó la demanda que Armando Benedetti instauró contra la defensora del Pueblo, Iris Marín, por los delitos de injuria y calumnia, después de que ella criticara, por razones de género, su nombramiento como ministro del Interior.

La decisión de la Fiscalía se fundamenta en que no hubo imputación penal concreta ni atribución falsa de conductas delictivas, sino referencias generales a información ya difundida por medios de comunicación y respaldada por investigaciones en curso.

“Luego de abordar las manifestaciones incriminatorias presentadas por Armando Benedetti contra la defensora del pueblo iris Marín y conforme a las razones expuestas es procedente dar aplicación al artículo 79 de la Ley 906 de 2004 y disponer al archivo de la indagación.

¿Por qué Armando Benedetti demandó a la defensora Iris Marín?

El proceso correspondía a una querella presentada por Benedetti, quien aseguró que Marín afectó su honra y buen nombre tras unas declaraciones en medios de comunicación en las que se refería a las acciones en su contra por casos de violencia de género.

A su juicio, la defensora del Pueblo habría incurrido en los delitos de injuria y calumnia al señalar la existencia de antecedentes de violencia contra la mujer y otros cuestionamientos alrededor de su trayectoria política; así lo indica el documento de la Fiscalía:

La noticia criminal se generó con ocasión de la querella presentada por Armando Benedetti, ministro del Interior, en la que solicita investigar a iris Marín, defensora del Pueblo, con ocasión de las manifestaciones (…) en las que le habría atribuido falsas imputaciones.

La razón por la que archivaron la indagación contra a defensora del Pueblo

La Fiscalía que en el proceso correspondía verificar si lo dicho por Marín configuraba un delito o si se trataba de una opinión institucional sustentada en hechos conocidos.

En su declaración, la defensora del Pueblo había afirmado que Benedetti tenía “antecedentes serios, creíbles y con evidencias disponibles” de violencia contra la mujer. Mencionó, entre ellos, el episodio que la exjefe de gabinete, Laura Sarabia llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la denuncia que su exesposa habría interpuesto en España por una delicada agresión física.

La Fiscalía evaluó estas afirmaciones y concluyó que Marín no atribuyó un hecho delictivo concreto, sino que expuso la existencia de preocupaciones legítimas sobre un funcionario público sometido al escrutinio.

La conducta de la querellada de ninguna manera constituye una atribución falsa de un hecho delictuoso (…) no es una imputación de conducta solo una referencia generalizada.

El ente acusador verificó que las investigaciones contra Benedetti no solo existen, sino que están activas. Una consulta al sistema SPOA arrojó un total de 12 indagaciones en curso, entre ellas por injuria, calumnia, financiación de campañas con fuentes prohibidas, violación ilícita de comunicaciones, violencia intrafamiliar, prevaricato y tráfico de influencias.