Dejan en libertad a coronel y otros dos vinculados al escándalo de helicópteros MI-17 del Ejército

El juez argumentó su decisión de otorgarles libertad por falta de material probatorio suficiente contra tres de las personas relacionadas con el contrato de mantenimiento.

diciembre 29 de 2025
01:51 p. m.
En las últimas horas, un juez ordenó la libertad inmediata del coronel Ferney Rincón y otras dos personas vinculadas al escándalo de contratación relacionado con los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.

De acuerdo con los argumentos del juez, la decisión se da ante la ausencia de suficiente material probatorio para dictar medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los tres implicados en este caso que ha generado controversia en el sector de defensa del país.

El coronel Rincón había sido señalado por su participación en la firma del contrato de mantenimiento de los helicópteros de origen ruso que operan en el Ejército colombiano.

RELACIONADO

Coronel Ferney Rincón sigue vinculado a la investigación de los MI-17

En medio de la audiencia, el juez indicó que la Fiscalía no habría presentado elementos de prueba contundentes que justificaran mantener privados de la libertad a los involucrados.

Sin embargo, la decisión no implica el cierre del proceso, ya que los tres implicados continúan vinculados a la investigación y deberán responder ante las autoridades judiciales conforme avance el caso.

El coronel Rincón figura como uno de los principales investigados en este caso que involucra recursos públicos destinados al sostenimiento de la capacidad operativa de la fuerza aérea del Ejército. Los helicópteros MI-17 son utilizados para transporte de tropas, operaciones logísticas y misiones de combate en zonas de conflicto.

RELACIONADO

Fiscalía podría apelar la decisión de dejar en libertad a vinculados en el caso MI-17

Tras conocerse esta decisión es probable que la Fiscalía pueda apelar, buscando revertir la medida de libertad otorgada.

El escándalo de los helicópteros MI-17 ha involucrado irregularidades en los procesos de contratación para el mantenimiento de estas aeronaves militares, equipos fundamentales para las operaciones del Ejército Nacional en diferentes regiones del país.

Las investigaciones han señalado posibles irregularidades administrativas y presuntos sobrecostos en los contratos adjudicados.

La defensa de los implicados ha sostenido la inocencia de sus representados y argumentado que las actuaciones se ajustaron a los procedimientos establecidos por las normativas militares y de contratación pública vigentes.

RELACIONADO

