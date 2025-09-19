CANAL RCN
Colombia

Legalizan captura de Juan Carlos Uribe Bejarano, presunto responsable del homicidio de su hermano Jorge Hernando

Juan Carlos Uribe Bejarano es el presunto determinador del crimen de su hermano, reconocido empresario caleño.

Foto: Suministrada

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
06:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la tarde de este viernes, un juez de control de garantías legalizó la captura de Juan Carlos Uribe Bejarano como el presunto determinador del crimen de su hermano, el empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano, quien fue desmembrado e incinerado en Cali en abril de este año.

Imputan homicidio agravado a padrastro de menor asesinado en Medellín
RELACIONADO

Imputan homicidio agravado a padrastro de menor asesinado en Medellín

El empresario de 74 años fue encontrado sin vida el 17 de abril, luego de permanecer desaparecido por más de una semana. Su desaparición fue reportada el 6 de abril, día en que fue visto por última vez saliendo del restaurante El Rincón de Belén, ubicado en el barrio Santa Mónica, al norte de Cali.

Según el reporte de las autoridades, el vehículo de Hernando fue hallado abandonado y, a pocos metros de este, se encontraba su cuerpo. El día de su desaparición, el empresario había sostenido un encuentro con su hermano, hecho que forma parte de la investigación en curso.

Un soldado muerto y otro herido dejó enfrentamiento con disidencias en Buga, Valle
RELACIONADO

Un soldado muerto y otro herido dejó enfrentamiento con disidencias en Buga, Valle

En el curso de la investigación, las autoridades lograron ubicar a un hombre señalado por la comunidad como presunto responsable de abandonar el vehículo en el lugar donde fue hallado el cuerpo. El individuo fue capturado y posteriormente judicializado por los delitos de desaparición forzada y homicidio.

La captura de Juan Carlos Uribe Bejarano

El jueves 18 de septiembre, Juan Carlos Uribe Bejarano fue capturado en su oficina de la Biblioteca Departamental. El presunto homicida cuenta con una trayectoria como relacionista público y ha ocupado cargos como jefe de protocolo de la Alcaldía de Cali, entre otras entidades públicas.

Noticia en desarrollo…

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Icfes

Resultados del ICFES 2025: fecha y link para consultar las Pruebas Saber 11

Bogotá

Desmantelan clan familiar que operaba red ilegal de chance en Bogotá

Instituto de Protección y Bienestar Animal

Hombre que presuntamente fingía ser sordomudo utilizaba animales para pedir dinero en TransMilenio

Otras Noticias

Cuidado personal

¿Hasta cuándo dura el enamoramiento por una persona según la ciencia?

Las reacciones químicas que el cuerpo experimenta al ver a la persona deseada llegan a su fin, según científicos.

Bogotá

Estos son los barrios más costosos para vivir en Bogotá

Le contamos cuáles son los barrios más cotizados de Bogotá y qué beneficios ofrecen a quienes quieran vivir en este sector, según Metrocuadrado.

Donald Trump

Antifa, el grupo de extrema izquierda que Trump busca designarlo como "terrorista": ¿Quiénes son?

Cali

Cali se convierte en epicentro gastronómico con el Festival Cali Cocina

Selección Colombia

¿Fin a la novela con Cristhian Mosquera? El central eligió, pero Colombia hará un intento más