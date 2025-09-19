Legalizan captura de Juan Carlos Uribe Bejarano, presunto responsable del homicidio de su hermano Jorge Hernando

En la tarde de este viernes, un juez de control de garantías legalizó la captura de Juan Carlos Uribe Bejarano como el presunto determinador del crimen de su hermano, el empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano, quien fue desmembrado e incinerado en Cali en abril de este año.

RELACIONADO Imputan homicidio agravado a padrastro de menor asesinado en Medellín

El empresario de 74 años fue encontrado sin vida el 17 de abril, luego de permanecer desaparecido por más de una semana. Su desaparición fue reportada el 6 de abril, día en que fue visto por última vez saliendo del restaurante El Rincón de Belén, ubicado en el barrio Santa Mónica, al norte de Cali.

Según el reporte de las autoridades, el vehículo de Hernando fue hallado abandonado y, a pocos metros de este, se encontraba su cuerpo. El día de su desaparición, el empresario había sostenido un encuentro con su hermano, hecho que forma parte de la investigación en curso.

En el curso de la investigación, las autoridades lograron ubicar a un hombre señalado por la comunidad como presunto responsable de abandonar el vehículo en el lugar donde fue hallado el cuerpo. El individuo fue capturado y posteriormente judicializado por los delitos de desaparición forzada y homicidio.

La captura de Juan Carlos Uribe Bejarano

El jueves 18 de septiembre, Juan Carlos Uribe Bejarano fue capturado en su oficina de la Biblioteca Departamental. El presunto homicida cuenta con una trayectoria como relacionista público y ha ocupado cargos como jefe de protocolo de la Alcaldía de Cali, entre otras entidades públicas.

Noticia en desarrollo…