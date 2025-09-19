Juan Carlos Uribe habría contratado a dos sicarios para matar a su hermano: pruebas de la Fiscalía

Después de cinco meses de indagaciones sobre el homicidio del empresario Jorge Hernando Uribe, las autoridades anunciaron este jueves 18 de septiembre la detención de su hermano, Juan Carlos Uribe Bejarano, quien figura en el proceso judicial como presunto autor del crimen.

La detención fue realizada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación dentro de las instalaciones de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, donde Jorge Hernando Uribe se desempeña como comunicador y jefe de protocolo.

Las interceptaciones telefónicas que evidencian que Juan Carlos Uribe sería el autor intelectual del crimen

Durante la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra Juan Carlos Uribe Bejarano, la Fiscalía General de la Nación presentó un sólido expediente que lo señala como presunto autor intelectual del asesinato de su hermano, el empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano.

RELACIONADO Cali se convierte en epicentro gastronómico con el Festival Cali Cocina

Según el ente acusador, Uribe Bejarano habría contratado a dos sicarios para ejecutar el crimen. Entre las pruebas presentadas se encuentran interceptaciones telefónicas realizadas al día siguiente de los hechos, en las que se registran conversaciones entre el acusado y Moisés Betancourt, uno de los presuntos ejecutores del homicidio, quien fue capturado en Cartagena por los mismos hechos.

“Sometió al señor Jorge Hernando Uribe Bejarano, junto con otras con otras dos personas, a la privación de la libertad de este ciudadano Jorge Hernando. Después lo ocultaron y se negaron a reconocer dicha privación de la libertad o de dar información sobre su paradero pese a que se desplegaron noticias inclusive por todos los medios”, sostiene la fiscal del caso durante la audiencia.

El mensaje con el que Juan Carlos Uribe lamentó la muerte de su hermano

Durante el desarrollo de la investigación, Juan Carlos Uribe compartió en sus redes sociales un mensaje de despedida dirigido a su hermano, en el que describía su fallecimiento como una pérdida irreparable.

Aunque en su momento fue percibido como un gesto de homenaje familiar, dicho mensaje ahora es objeto de análisis por parte de los investigadores y ha sido incorporado al contexto probatorio que examina la Fiscalía.