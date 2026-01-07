CANAL RCN
Colombia Video

Dejan libre a hombre que habría torturado, amarrado con cable y fracturado el rostro a su expareja en Bogotá

Un juez descartó el delito de tentativa de feminicidio a pesar de fracturas faciales, cortaduras y los vejámenes a los que fue sometida Vicky Vargas durante una hora.

Noticias RCN

enero 07 de 2026
12:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un caso de intento de feminicidio ha generado indignación en Colombia y pone nuevamente en evidencia las dificultades del sistema judicial para proteger a las víctimas de violencia de género.

Bebé habría sido cruelmente abusado y quemado con un secador por su niñera, en el sur de Bogotá
RELACIONADO

Bebé habría sido cruelmente abusado y quemado con un secador por su niñera, en el sur de Bogotá

Vicky Liliana Vargas, de 37 años, fue encontrada amarrada con un cable, desnuda y pidiendo auxilio desde una ventana de su apartamento en el barrio La Estancia Sur de Bogotá, tras sufrir casi una hora de tortura el pasado 4 de enero.

El presunto agresor, expareja de la víctima, fue capturado en el mismo conjunto residencial al que habría ingresado irregularmente, pero fue dejado en libertad en las últimas horas.

Indignación en Santander por feminicidio de Cindy Vanessa Ramírez: el agresor tenía denuncias previas
RELACIONADO

Indignación en Santander por feminicidio de Cindy Vanessa Ramírez: el agresor tenía denuncias previas

¿Por qué dejaron en libertad a hombre que torturó e intentó asesinar a Vicky Vargas?

Un juez determinó vincular al hombre a la investigación en libertad, tipificando los hechos como lesiones personales en lugar de tentativa de feminicidio, a pesar de que Vargas presenta cinco fracturas en el rostro y cortaduras con cuchillo en la parte interna de su boca.

Según el expediente, el ataque ocurrió después de que la víctima terminara la relación sentimental. La Comisaría de Familia confirmó que existía una medida de protección previa que fue incumplida por el agresor, que se convertiría en un agravante del caso y que evidencia fallas en los mecanismos de prevención de violencia contra la mujer.

Tras quedar en libertad, las autoridades ordenaron la protección temporal y especial para la víctima, por parte de la Policía. El presunto agresor debe permanecer alejado de su expareja como mínimo 500 metros.

La próxima audiencia está programada para el 16 de enero.

Esposo asesinó a su pareja dentro de su propia casa y luego se quitó la vida en La Ceja, Antioquia
RELACIONADO

Esposo asesinó a su pareja dentro de su propia casa y luego se quitó la vida en La Ceja, Antioquia

 

Los vacíos en grave caso de intento de feminicidio

El abogado penalista Saúl León, explicó que “la judicatura debe revisar este caso en particular porque de los elementos actuatorios que se dan a conocer ante la opinión pública, los hechos de violencia sobre los cuales fue víctima esta mujer son de extrema gravedad".

Las lesiones personales son excarcelables y una condena por este delito a veces no supera ni siquiera los tres años.

Esto representa un riesgo para la víctima y otras mujeres. León consideró que el caso "tiene todo menos de unas simples lesiones personales y corresponde más a un feminicidio en grado de tentativa".

A la cárcel hombre que asesinó a su pareja a puñaladas después de la cena de Navidad en Bogotá
RELACIONADO

A la cárcel hombre que asesinó a su pareja a puñaladas después de la cena de Navidad en Bogotá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Juan Pablo Zuluaga analiza el 2026 económico y llama a organizar las finanzas personales

Cartagena

Cocheros de Cartagena piden $930 millones por carruaje y $93 millones por cada caballo

Festival de Música de Cartagena

Violonchelista Santiago Cañón destaca en el Cartagena Festival de Música con su talento internacional

Otras Noticias

Venezuela

¿Sigue Cuba? La intención de Marco Rubio tras la captura de Nicolás Maduro

Marco Rubio, secretario de Estado de la administración Trump tiene un ojo puesto sobre el país de origen de sus padres, tras la intervención en Venezuela.

Radamel Falcao García

¿Qué partidos se perderá Falcao con Millonarios?: este sería su posible debut

Radamel Falcao García se perderá algunos partidos por sanción y este sería su posible nuevo debut con Millonarios.

Carnaval de Barranquilla

Beéle es confirmado para el concierto del Carnaval de Barranquilla: fecha y más detalles

Dólar

¡Volvió a bajar! Conozca el precio del dólar en Colombia hoy 7 de enero de 2026

Salud mental

¿Cómo desconectarse del trabajo?: expertos explican técnicas para mejorar la salud mental