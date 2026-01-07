Dejan libre a hombre que habría torturado, amarrado con cable y fracturado el rostro a su expareja en Bogotá

Un caso de intento de feminicidio ha generado indignación en Colombia y pone nuevamente en evidencia las dificultades del sistema judicial para proteger a las víctimas de violencia de género.

Vicky Liliana Vargas, de 37 años, fue encontrada amarrada con un cable, desnuda y pidiendo auxilio desde una ventana de su apartamento en el barrio La Estancia Sur de Bogotá, tras sufrir casi una hora de tortura el pasado 4 de enero.

El presunto agresor, expareja de la víctima, fue capturado en el mismo conjunto residencial al que habría ingresado irregularmente, pero fue dejado en libertad en las últimas horas.

¿Por qué dejaron en libertad a hombre que torturó e intentó asesinar a Vicky Vargas?

Un juez determinó vincular al hombre a la investigación en libertad, tipificando los hechos como lesiones personales en lugar de tentativa de feminicidio, a pesar de que Vargas presenta cinco fracturas en el rostro y cortaduras con cuchillo en la parte interna de su boca.

Según el expediente, el ataque ocurrió después de que la víctima terminara la relación sentimental. La Comisaría de Familia confirmó que existía una medida de protección previa que fue incumplida por el agresor, que se convertiría en un agravante del caso y que evidencia fallas en los mecanismos de prevención de violencia contra la mujer.

Tras quedar en libertad, las autoridades ordenaron la protección temporal y especial para la víctima, por parte de la Policía. El presunto agresor debe permanecer alejado de su expareja como mínimo 500 metros.

La próxima audiencia está programada para el 16 de enero.

Los vacíos en grave caso de intento de feminicidio

El abogado penalista Saúl León, explicó que “la judicatura debe revisar este caso en particular porque de los elementos actuatorios que se dan a conocer ante la opinión pública, los hechos de violencia sobre los cuales fue víctima esta mujer son de extrema gravedad".

Las lesiones personales son excarcelables y una condena por este delito a veces no supera ni siquiera los tres años.

Esto representa un riesgo para la víctima y otras mujeres. León consideró que el caso "tiene todo menos de unas simples lesiones personales y corresponde más a un feminicidio en grado de tentativa".