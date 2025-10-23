CANAL RCN
Colombia Video

Indignación en Santander por feminicidio de Cindy Vanessa Ramírez: el agresor tenía denuncias previas

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes en el barrio Kennedy, al norte de Bucaramanga.

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
11:30 a. m.
Un nuevo caso de feminicidio se registró en Bucaramanga tras el asesinato de Cindy Vanessa Ramírez, una mujer de 32 años que fue asesinada en la madrugada de este martes 21 de octubre en el barrio Kennedy, al norte de la ciudad.

Según el informe de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, un hombre de 31 años, identificado como José Miguel Barrios Galván, le propinó a la víctima tres puñaladas en el cuello mientras dormía, heridas que le provocaron su muerte inmediata.

El agresor intentó huir de la escena del crimen, pero fue perseguido por vecinos que pretendían lincharlo. En su intento de escape, el sujeto llegó al CAI del norte, donde fue finalmente capturado por las autoridades.

El hombre contaba con anotaciones por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria

El caso despertó indignación en la comunidad santandereana y organizaciones de derechos humanos hicieron un llamado a las autoridades locales a fortalecer las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar.

La Fundación Mujer y Futuro emitió un comunicado en el que rechazó el feminicidio de Cindy Vanessa.

“Detrás de cada feminicidio hay una historia de dolor, de advertencias ignoradas, de violencias que pudieron prevenirse. El feminicida ya tenía anotaciones por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. La comunidad conocía los hechos de agresión y, aún así, el Estado no actuó con la debida diligencia”, señaló la organización.

621 feminicidios a septiembre de 2025

Según el más reciente informe del Observatorio Feminicidios Colombia, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 621 feminicidios en el país, periodo en el que 34 mujeres fueron asesinadas en Santander.

Antioquia es el departamento que más registra feminicidios, con 92 casos, seguido de Bogotá, con 53, y Atlántico con 44 mujeres asesinadas.

