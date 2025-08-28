Dejaron al sol y al agua a dos perros en una terraza de Medellín: uno de ellos fue hallado sin vida

Un hecho de presunto maltrato animal quedó en evidencia en el barrio La Floresta, en Medellín.

Dos perros fueron dejados en una terraza durante dos días, amarrados a una baranda y expuestos al clima, soportando tanto el sol intenso como las lluvias nocturnas, sin recibir alimento ni hidratación.

Cuando las autoridades lograron ingresar a la vivienda, uno de los animales ya había perdido la vida.

El operativo de rescate fue adelantado por el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, tras la alerta recibida por parte de vecinos de la zona, quienes denunciaron la situación de abandono.

En la terraza de la vivienda encontraron a un perro de raza pastor alemán y a un rottweiler, ambos amarrados a la baranda en condiciones críticas.

Los caninos habían permanecido expuestos durante más de 48 horas, sin agua, alimento ni resguardo.

Lamentablemente, el rottweiler fue hallado sin signos vitales al momento de la inspección.

Como medida inmediata, el pastor alemán fue trasladado a un centro de protección y bienestar animal, donde recibe atención médica y tratamiento especializado.

El cuerpo del rottweiler quedó bajo custodia de expertos forenses, quienes realizarán la necropsia correspondiente para determinar las causas exactas de su fallecimiento.

Los resultados de esos análisis serán enviados a la Fiscalía, que abrió formalmente una noticia criminal con el objetivo de esclarecer los hechos y judicializar a los responsables.

Según lo establecido, la investigación busca garantizar que este acto no quede en la impunidad y que se apliquen las sanciones contempladas en la legislación colombiana frente al maltrato animal.