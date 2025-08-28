CANAL RCN
Colombia

Dejaron al sol y al agua a dos perros en una terraza de Medellín: uno de ellos fue hallado sin vida

El caso ocurrió en el barrio La Floresta. La Fiscalía asumió la investigación por presunto maltrato animal.

Perros abandonados en terraza de Medellín
Foto: X/DenunciasAntio2

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
05:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un hecho de presunto maltrato animal quedó en evidencia en el barrio La Floresta, en Medellín.

Escolta asesinó al perrito Tony de un disparo sólo por ladrar en Pereira: esto dice la denuncia
RELACIONADO

Escolta asesinó al perrito Tony de un disparo sólo por ladrar en Pereira: esto dice la denuncia

Dos perros fueron dejados en una terraza durante dos días, amarrados a una baranda y expuestos al clima, soportando tanto el sol intenso como las lluvias nocturnas, sin recibir alimento ni hidratación.

Cuando las autoridades lograron ingresar a la vivienda, uno de los animales ya había perdido la vida.

Dejaron al sol y al agua a dos perros en una terraza de Medellín

El operativo de rescate fue adelantado por el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, tras la alerta recibida por parte de vecinos de la zona, quienes denunciaron la situación de abandono.

En la terraza de la vivienda encontraron a un perro de raza pastor alemán y a un rottweiler, ambos amarrados a la baranda en condiciones críticas.

Los caninos habían permanecido expuestos durante más de 48 horas, sin agua, alimento ni resguardo.

https://x.com/DenunciasAntio2/status/1960919626390368602

En el rescate uno de los perros amarrado en la terraza fue hallado sin vida

Lamentablemente, el rottweiler fue hallado sin signos vitales al momento de la inspección.

Grave caso de maltrato animal en Medellín: rescatan cinco perros que morían de hambre en una terraza
RELACIONADO

Grave caso de maltrato animal en Medellín: rescatan cinco perros que morían de hambre en una terraza

Como medida inmediata, el pastor alemán fue trasladado a un centro de protección y bienestar animal, donde recibe atención médica y tratamiento especializado.

El cuerpo del rottweiler quedó bajo custodia de expertos forenses, quienes realizarán la necropsia correspondiente para determinar las causas exactas de su fallecimiento.

Los resultados de esos análisis serán enviados a la Fiscalía, que abrió formalmente una noticia criminal con el objetivo de esclarecer los hechos y judicializar a los responsables.

Según lo establecido, la investigación busca garantizar que este acto no quede en la impunidad y que se apliquen las sanciones contempladas en la legislación colombiana frente al maltrato animal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

¿Existe realmente el 'Cartel de los Soles' que Estados Unidos atribuye a Nicolás Maduro?

Asesinatos en Colombia

Así ocurrió el atroz asesinato de policía que se resistió a un asalto cuando visitaba a su mamá

Alcaldía de Bogotá

Alcalde Galán pidió la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes locales en Bogotá

Otras Noticias

Atlético Nacional

Alfredo Morelos volvió a hablar sobre el momento de Edwin Cardona en Atlético Nacional

El delantero fue contundente con sus declaraciones luego del mal momento por el que pasa el '10' del cuadro antioqueño.

Aida Victoria Merlano

Pareja de Aida Victoria respondió tras rumores de que habría sido infiel y Westcol sería el papá de su bebé

Juan David Tejada, la pareja de Aida Victoria Merlano, no se quedó callado y habló sin filtros de las especulaciones de los últimos días.

Turismo

Colombia tendrá nuevo aeropuerto en una zona muy turística: esto se sabe

Venezuela

Portavoz de la Casa Blanca dijo que Nicolás Maduro "es un fugitivo"

Salud mental

Científicos revelan hábitos que podrían hacer más felices a los jóvenes