Grave caso de maltrato animal en Medellín: rescatan cinco perros que morían de hambre en una terraza

La denuncia fue divulgada en redes sociales con la dirección exacta de la vivienda en Manrique.

agosto 20 de 2025
01:02 p. m.
Un nuevo hecho de maltrato animal se presentó en Medellín luego de que en redes sociales se compartiera un video en el que se denunciaba la presencia de cinco perros en evidente estado de abandono sobre la terraza de una vivienda en el barrio Manrique, con dirección calle 71ª #42-90.

En la grabación se hacía un llamado urgente de ayuda con el mensaje:

Ayuda urgente, están muriendo de hambre, que se aplique la ley.

En las imágenes se apreciaba cómo los animales permanecían a la intemperie, expuestos al sol y a la lluvia, sin recibir alimentación ni los cuidados mínimos de protección.

Rescatan cinco perros que morían de hambre en una terraza de Medellín

Tras la publicación, la Alcaldía de Medellín confirmó que las autoridades locales actuaron de inmediato y realizaron la aprehensión preventiva de los cinco perros, tres hembras y dos machos, quienes se encontraban en condiciones inadecuadas de cuidado.

El procedimiento estuvo a cargo del Grupo de Policía Ambiental y de Recursos Naturales (GUBIM), en articulación con la Inspección de Convivencia y Paz de Protección Animal, entidades que asumieron el traslado y posterior seguimiento al estado de salud de los animales rescatados.

La administración municipal se pronunció frente al caso y reiteró su postura contra el maltrato:

Gracias por escribirnos. Frente a la denuncia recibida a través de redes sociales, realizamos la aprehensión preventiva de cinco perros (tres hembras y dos machos), quienes se encontraban en condiciones inadecuadas de cuidado. Estos animales fueron trasladados por el GUBIM y junto a la Inspección de Convivencia y Paz de Protección Animal seguimos velando por su bienestar. En Medellín trabajamos con decisión por la protección y el respeto hacia los animales.

'Fico' Gutierrez se pronunció por el caso de los perros abandonados en una terraza

El alcalde Federico Gutiérrez también compartió las imágenes del operativo, mostrando tanto el momento en que los caninos fueron retirados de la vivienda como los instantes de su traslado.

Hasta ahora, no se tiene información sobre los propietarios de los perros.

