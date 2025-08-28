CANAL RCN
Colombia Video

Delegados de Mininterior y la Oficina del Comisionado de Paz llegaron a El Retorno para negociar la liberación de militares

Junto a la Defensoría del Pueblo, la ONU y la Misión de Apoyo a los Procesos de Paz abogarán por los 33 uniformados secuestrados hace cuatro días.

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
08:25 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este jueves, cuando los 33 militares que dieron de baja a 10 integrantes de las desinencias de Iván ‘Mordisco’ en la vereda Nueva York cumplen cuatro días de estar en cautiverio, delegados del Ministerio del Interior y de la oficina del alto comisionado para la paz llegaron a El Retorno, Guaviare, para negociar su liberación.

Su arribo estaba programado para las 9:00 de la mañana, pero estuvieron en el territorio sobre las 8:00, luego de una reunión en la que comandantes de las Fuerzas Militares, la Defensoría del Pueblo y la ONU concluyeron que debía conformarse una comisión para escuchar a la comunidad que, por la muerte de un civil, habría evitado la extracción de los uniformados.

¿Quién estaría detrás del secuestro de 34 militares en Guaviare? Esto dicen las pistas
RELACIONADO

¿Quién estaría detrás del secuestro de 34 militares en Guaviare? Esto dicen las pistas

Cuerpo del civil ya fue entregado, pero mantuvieron el secuestro para hablar con las delegaciones del Gobierno:

Aunque el cuerpo del civil fue entregado en la tarde del miércoles, los captores mantuvieron el secuestro, exigiendo una reunión con las delegaciones del Gobierno.

Un alto oficial al mando de las tropas que están en el terreno les pidió liberarlos, pero los lideres comunitarios de El Retorno se negaron e indicaron que, a pesar de las circunstancias, los militares se encuentran a salvo y han estado recibiendo alimentos.

En total, son dos oficiales, cinco suboficiales y 16 soldados los que permanecen secuestrados en la Vereda Nueva York, en donde fueron rodeados por cerca de 800 civiles, presuntamente amenazados por alias Yimmy, para impedir su salida.

Muerte de un "civil" sería la razón por la que 33 militares permanecen secuestrados en El Retorno, Guaviare
RELACIONADO

Muerte de un "civil" sería la razón por la que 33 militares permanecen secuestrados en El Retorno, Guaviare

¿Qué han dicho las Fuerzas Militares sobre el secuestro de sus hombres?

Desde San José del Guaviare, el comandante de las Fuerzas Militares informó que seguirá trabajando en la liberación de sus hombres. Y, la tarde del miércoles, se en un comunicado, la institución dio a conocer que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación:

“Por los delitos de secuestro simple, asonada y obstrucción a la función pública, en contra de las personas vestidas de civil que interrumpieron el desarrollo de una operación militar y los actos urgentes adelantados por la Policía Judicial en el municipio de El Retorno”.

En el documento insisten en que el secuestro de sus hombres, “constituye una grave violación a los Derechos Humanos y un flagrante desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario, principios que regulan los conflictos armados y que los grupos armados organizados infringen reiteradamente mediante la instrumentalización de la población civil”.

Y reiteraron que la presencia de las Fuerzas Militares no está vedada en ningún territorio y, por tanto, lo ocurrido en El Retorno, “los responsables deberán responder ante la justicia por estos delitos, que no solo vulneran los derechos fundamentales de nuestros uniformados, sino que también afectan la estabilidad y la paz de las comunidades del departamento del Guaviare”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Las rutas de Transmilenio que debe tener en cuenta para el concierto de Silvestre Dangond

JEP

Contraloría advierte que no hay recursos para implementar decisiones de la JEP

San Andrés

Hotel Portobelo respondió a resultados de la autopsia a la familia muerta en sus habitaciones en San Andrés

Otras Noticias

Luis Díaz

La impresionante chilena de Luis Díaz de la que hablan en Múnich

El Bayern Múnich pidió colgar la impresionante acción de Luis Díaz en el Museo de Louvre.

Yina Calderón

Yina Calderón vuelve a generar rumores sobre su posible gusto por Westcol

La creadora de contenido sorprendió a sus fanáticos al hacer contundentes declaraciones sobre el antioqueño.

Dólar

Dólar en Colombia hoy 28 de agosto: así abrió la divisa y esta es la TRM

Redes sociales

Estrella de TikTok falleció a sus 28 años tras luchar contra una complicada enfermedad

Enfermedades

Detectan el primer caso en humanos del gusano barrenador: ¿en dónde se encontró?