Delegados de Mininterior y la Oficina del Comisionado de Paz llegaron a El Retorno para negociar la liberación de militares

Este jueves, cuando los 33 militares que dieron de baja a 10 integrantes de las desinencias de Iván ‘Mordisco’ en la vereda Nueva York cumplen cuatro días de estar en cautiverio, delegados del Ministerio del Interior y de la oficina del alto comisionado para la paz llegaron a El Retorno, Guaviare, para negociar su liberación.

Su arribo estaba programado para las 9:00 de la mañana, pero estuvieron en el territorio sobre las 8:00, luego de una reunión en la que comandantes de las Fuerzas Militares, la Defensoría del Pueblo y la ONU concluyeron que debía conformarse una comisión para escuchar a la comunidad que, por la muerte de un civil, habría evitado la extracción de los uniformados.

Cuerpo del civil ya fue entregado, pero mantuvieron el secuestro para hablar con las delegaciones del Gobierno:

Aunque el cuerpo del civil fue entregado en la tarde del miércoles, los captores mantuvieron el secuestro, exigiendo una reunión con las delegaciones del Gobierno.

Un alto oficial al mando de las tropas que están en el terreno les pidió liberarlos, pero los lideres comunitarios de El Retorno se negaron e indicaron que, a pesar de las circunstancias, los militares se encuentran a salvo y han estado recibiendo alimentos.

En total, son dos oficiales, cinco suboficiales y 16 soldados los que permanecen secuestrados en la Vereda Nueva York, en donde fueron rodeados por cerca de 800 civiles, presuntamente amenazados por alias Yimmy, para impedir su salida.

¿Qué han dicho las Fuerzas Militares sobre el secuestro de sus hombres?

Desde San José del Guaviare, el comandante de las Fuerzas Militares informó que seguirá trabajando en la liberación de sus hombres. Y, la tarde del miércoles, se en un comunicado, la institución dio a conocer que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación:

“Por los delitos de secuestro simple, asonada y obstrucción a la función pública, en contra de las personas vestidas de civil que interrumpieron el desarrollo de una operación militar y los actos urgentes adelantados por la Policía Judicial en el municipio de El Retorno”.

En el documento insisten en que el secuestro de sus hombres, “constituye una grave violación a los Derechos Humanos y un flagrante desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario, principios que regulan los conflictos armados y que los grupos armados organizados infringen reiteradamente mediante la instrumentalización de la población civil”.

Y reiteraron que la presencia de las Fuerzas Militares no está vedada en ningún territorio y, por tanto, lo ocurrido en El Retorno, “los responsables deberán responder ante la justicia por estos delitos, que no solo vulneran los derechos fundamentales de nuestros uniformados, sino que también afectan la estabilidad y la paz de las comunidades del departamento del Guaviare”.