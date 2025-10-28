Delincuentes desvalijaron un hospital en Palmira: se llevaron hasta los termómetros

En el Departamento del Valle del Cauca un hospital fue blanco de los delincuentes en las últimas horas.

Se trata del Hospital Raúl Orejuela Bueno, en la ciudad de Palmira, que fue desvalijado por varios delincuentes que se llevaron desde costosos equipos médicos y computadores hasta los termómetros que encontraron.

Los criminales aprovecharon una construcción que estaba a punto de ser demolida, estaba abandonada, ingresaron y finalmente lograron acceder por el techo a esta institución de salud.

Ladrones se llevaron hasta los termómetros del hospital del Palmira

El grupo de ladrones que lograron entrar al centro asistencial extrajeron elementos como desfibriladores, termómetros y demás aparatos médicos de alto valor para atender a los pacientes.

También llegaron a la parte administrativa, donde se llevaron además de televisores, algunos equipos de cómputo y otros elementos importantes para el trabajo de todas las personas de este hospital de Palmira.

Sandra Rodríguez, comandante de la Policía de Valle del Cauca, confirmó que los elementos robados “son directamente de tipo médico, posiblemente en la persecución estos delincuentes dejaron abandonados a algunos”.

Capturan a tres de los ladrones del hospital de Palmira

El vigilante, ante los ruidos y ante ver lo que estaba pasando, pues encendió las alarmas y así fue como la Policía inició una persecución, que finalmente dio con la captura de tres de los responsables y la recuperación de algunos de los elementos.

Es importante que la gente acuda a un llamado de solidaridad con la institución hospitalaria y regrese en estos elementos”, dijo la comandante Rodríguez.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad por si le ofrecen alguno de estos elementos o si lo encuentra abandonado lo entreguen al hospital o a la Policía, porque hace parte de este hospital y lo necesitan para garantizar una mejor atención a todos los pacientes.