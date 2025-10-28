“’La Segunda Marquetalia’ determinó el homicidio de Miguel Uribe”: Policía revela hipótesis del crimen

Tras confirmarse la novena captura de los presuntos responsables del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un ataque armado en un evento de campaña en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Bogotá, las autoridades revelaron la hipótesis detrás de este crimen.

En las últimas horas quedó en manos de la justicia un hombre identificado como Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, quien es señalado como el enlace directo entre quien habría ordenado el asesinato del senador y los sicarios que ejecutaron el plan criminal.

Se trataría de una ficha clave para el esclarecimiento del magnicidio que sacudió al país el pasado 7 de junio, a plena luz del día; así lo indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez:

Se logró capturar a alias El Viejo. Es la novena captura, pero es la más importante que hemos tenido para lograr llevar a la justicia a los criminales que le causaron tanto dolor a las familias y un ataque directo a la democracia.

‘El Viejo’, ficha clave entre ‘La Segunda Marquetalia’ y los asesinos de Miguel Uribe

De acuerdo con el general William Rincón, director de la Policía Nacional, alias El Viejo tendría relación directa con el grupo armado que habría ordenado el ataque: “Esta persona sería posible enlace con la estructura criminal que determinó el homicidio contra el senador Miguel Uribe”.

La hipótesis más fuerte es que la estructura criminal que determinó el homicidio sería la ‘Segunda Marquetalia’.

Asimismo, el general explicó que en el curso de las investigaciones se pudo establecer que “el viejo habría sido la persona encargada de planear, ejecutar y ordenar el componente sicarial y el homicidio del señor senador”.

¿Cómo se logró la captura de alias El Viejo por el magnicidio de Miguel Uribe?

El ministro Sánchez aseguró que la captura de este noveno eslabón en el crimen de Miguel Uribe “es la captura más importante en esta investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, como un trabajo metodológico que ha permitido la captura de nueve personas más vinculadas al magnicidio y que están hoy puestas a disposición de la justicia.”.

“Esta captura es de vital importancia para la identificación vinculación penal de los responsables de este homicidio”, confirmó el general Rincón.

Por su parte, Víctor Mosquera, abogado de Miguel Uribe, frente a la captura de alias El Viejo, señaló: