Demanda es presentada contra el Presupuesto General de la Nación para 2026

Desde el Congreso advierten que el texto tiene vicios de procedimiento y otorga facultades excesivas al presidente Petro.

Foto: montaje realizado con imágenes del senado y Freepik

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
06:52 p. m.
En el transcurso del lunes, 20 de octubre, el senador por el partido Cambio Radical Carlos Fernando Motoa interpuso una demanda en la Corte Constitucional contra el Presupuesto General de la Nación, aprobado, en segundo debate, el pasado jueves, por la plenaria del Senado.

El documento, de más de 70 páginas, insiste en que el texto, que también fue aprobado en Cámara, tiene vicios de procedimiento y otorga facultades excesivas al presidente.

En palabras de Motoa, "el PGN no responde a las verdaderas necesidades de los colombianos. Su atropellado trámite en el Congreso vulneró principios esenciales de nuestra Constitución: el principio democrático, el de publicidad y el de bicameralismo".

¿Qué vicios tiene el texto?

Según Motoa, representante de uno de los partidos de oposición, la Cámara aprobó el texto sin debate e ignorando “más de 70 proposiciones de distintos senadores”. Además, la plenaria no habría conocido el texto aprobado, como lo exige la Ley.

El senador, además, tendría en la mira a los artículos 89 y 90 del Presupuesto. Y es que, según la demanda, el primero introduce una modificación permanente sobre el recaudo de peajes y el segundo entrega facultades extraordinarias al presidente para modificar por decreto los recursos entregados a los ministerios.

Otros congresistas advierten que el presupuesto está desfinanciado:

El texto con el Presupuesto General de la Nación para el 2026, establece una redistribución de los recursos, con la que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) recibirá una adición de 300.000 millones de pesos, los ministerios del Deporte y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), de 200.000 millones de pesos y el Ministerio de Comercio, industria y turismo, de 150.000 millones de pesos.

Sin embargo, otras voces del Congreso advierten que sectores como el de Vivienda, Defensa, Educación y atención de emergencias serán descuidados.

