Senado aprobó el presupuesto general para 2026 ¿A dónde irán los recursos?

En la plenaria del Senado, fue aprobado este jueves, 16 de octubre, el texto con el presupuesto general de la nación para el 2026 que, el día de ayer, estuvo discutiéndose en la Cámara de representantes.

Se logró en tiempo récord, a pesar de que los senadores de la oposición habían acordado votar por el no e, incluso, llegó a pensarse que no se lograría el quorum para este segundo debate.

Las mayorías se sobrepusieron a quienes decían que el presupuesto de 547 billones podría perjudicar la economía de la nación. Sin embargo, quedó condicionado a que la reforma tributaria logre recaudar, cuando menos, 16 billones.

¿A dónde irán los recursos de la nación?

Se necesitaban 53 votos de la plenaria para hablar de un avance en la discusión y, por el sí lograron reunir 50 y por el no, otros 27.

Dicho esto, el presupuesto para el 2026 propone una redistribución de los recursos en la que el deporte recibirá 200.000 millones más y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) 300.000 millones.

Tras ser aprobado en la plenaria, el texto termina su trámite en el Congreso, no necesita de conciliación y logró cumplir con los tiempos.

De haber seguido en debate para el 20 de octubre, el texto habría tenido que ser aprobado por decreto; medida a la que varios congresistas esperaban llegar, argumentando que el texto votado en primer debate resultaría más útil para el país.

Ministerio de Comercio y Ministerio Tic también recibirán dineros adicionales:

El texto, aprobado en segundo debate, establece, además, una adición de 150.000 millones de pesos para el Ministerio de Comercio, industria y turismo y de 200.000 millones para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Mientras, representantes de los partidos de oposición advierten que el presupuesto está desfinanciado y descuidará sectores como el de la educación o la vivienda.

Según la representante Katherine Miranda, con el presupuesto para el 2026 “se reducen los recursos para defensa y seguridad, destinando solo el 4,6% en inversión, lo que va a imitar la capacidad de modernización y la respuesta de las fuerzas militares”. Un caso similar al de “el sistema de alertas tempranas capacidad de respuesta humanitaria ante fenómenos de desplazamiento forzado”, de acuerdo con la representante Catherine Juvinao.