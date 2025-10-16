CANAL RCN
“Este presupuesto es una profunda irresponsabilidad”: José Manuel Restrepo sobre el Presupuesto General 2026

El exministro Restrepo encendió las alarmas sobre el artículo 90 del presupuesto, el cual, según él, podría desviar recursos destinados a las pensiones hacia gasto de funcionamiento.

octubre 16 de 2025
07:27 p. m.
En una entrevista concedida a Noticias RCN tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026 por parte del Senado, el exministro de Hacienda y Comercio, José Manuel Restrepo, lanzó duras críticas al contenido y las implicaciones del proyecto, que asciende a 546,9 billones de pesos.

Aunque el texto fue avalado en tiempo récord por ambas cámaras del Congreso, Restrepo considera que se trata de una decisión “profundamente irresponsable”.

Uno de los puntos más polémicos, según el exministro, es el artículo 90, que permitiría redireccionar recursos destinados a los fondos de pensiones hacia el gasto de funcionamiento.

Restrepo cuestiona artículo 90 y reforma tributaria en presupuesto 2026

“Ese es el típico caso de un mico que se le mete a la ley de presupuesto nacional”, afirmó Restrepo, advirtiendo que esta maniobra podría generar “demandas significativas de aquí en adelante” y que se trata de una estrategia para financiar una reforma pensional que “ni siquiera ha tenido la validación de la Corte Constitucional”.

El presupuesto aprobado está condicionado a que una reforma tributaria logre recaudar al menos 16 billones de pesos. Sin embargo, Restrepo considera que esta cifra es insuficiente y engañosa.

“Esos 16 billones de pesos, en mi opinión, son como un anzuelo que le puso el gobierno al Congreso de la República”, señaló, y agregó que el déficit real, según estudios del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, sería de 45 billones de pesos.

“El presupuesto está cargado de burocracia y deuda”: Restrepo advierte sobre impacto fiscal en 2026

Para el exministro, el Congreso debería rechazar la reforma tributaria y obligar al gobierno a “congelar o recortar el gasto público”. En su análisis, el presupuesto está “cargado de burocracia” y el gasto de funcionamiento asciende a 350 billones de pesos, lo que representa 155 billones más que en 2022. En contraste, la inversión pública apenas alcanza los 88 billones, cifra que Restrepo califica como “un pajarito en el aire”.

El impacto de este presupuesto no solo se sentirá en el corto plazo. Restrepo advierte que el próximo gobierno, que asumirá el 7 de agosto de 2026, heredará un presupuesto ya comprometido y sin recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones. “Físicamente no va a tener con qué pagar los gastos que el propio presupuesto contempla”, alertó, y anticipó que la nueva administración podría verse obligada a declarar una emergencia económica.

La situación se agrava con el creciente peso de la deuda pública. “Solo entre 2022 y el 2026 la deuda pública va a aumentar en más de 330 billones de pesos”, explicó Restrepo. Esto ha elevado los intereses y reducido la credibilidad de Colombia en los mercados internacionales, lo que encarece aún más el endeudamiento. “Por lo menos una tercera parte del presupuesto se lo está llevando los intereses de deuda pública”, lamentó.

El exministro Restrepo concluyó que el gobierno actual ha optado por “romper la regla fiscal y suspender su aplicación sin argumento alguno para gastar más”, dejando al próximo gobierno con un problema estructural que deberá resolver. “Este es el típico caso en donde se patea la dificultad para que el siguiente venga y la solucione”, sentenció.

