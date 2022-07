“Mañana podrían demandar elección de nuevo contralor por problemas de la Comisión": Bernate

El presidente del Cámara David Racero anunció que se creará una comisión incidental para elegir la vacante de la Karol González, quien renunció tempranamente a su candidatura a la Contraloría General de la República. Sin duda el anuncio ha despertado todo tipo de suspicacias por ser tan repentino y por la premura del trámite de elección que fue convocado para el 18 de agosto.

consulto al presidente del Colegio de Abogados y profesor del Universidad del Rosario, que sin rodeos asegura que la decisión de Racero pone en inestabilidad jurídica todo el proceso que ya está avanzado.

“Si se ha creado un procedimiento Ad hoc, y se ha creado una comisión que no está establecida en la ley que no se ha utilizado en las restantes elecciones para este cargo tan importante, lo que se puede generar es una inestabilidad en el cargo de quien resulte elegido”.

Señaló que cualquiera de los 9 candidatos que actualmente están en campaña en caso de no ser elegidos por el nuevo integrante que sea supuestamente designado podría demandar la elección y tumbar incluso al Contralor electo.

“Quienes no resulten elegidos o cualquier ciudadano podrá el día de mañana demandar la elección de ese contralor, diciendo que ese procedimiento no se ajustó a lo establecido en la ley, y en ese tipo de debates y en ese tipo de debates de nada sirven las buenas intenciones, los buenos argumentos, la regla es clara y no admite mayor debate”.

Bernate asegura que existe una inestabilidad jurídica y no es conveniente para no viciar el actual proceso que se sigue bajo los preceptos de la norma.

“Más allá de las responsabilidades que existan por crear esta comisión la realidad es que la consecuencia es que el cargo de contralor va a quedar en una inestabilidad jurídica en una vulnerabilidad jurídica en un cargo tan importante creo que esto resulta indeseable”.