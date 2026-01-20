Urólogo habría abusado de más de 20 mujeres en Medellín desde hace varios años
Una concejal dio a conocer detalles del aberrante caso. Pidió que haya justicia.
Nicolás Martínez Sánchez
07:55 p. m.
La concejal de Medellín, Camila Gaviria, hizo una preocupante denuncia. Al parecer, un urólogo habría abusado de más de 20 mujeres.
Este hombre presuntamente les habría hecho tocamientos indebidos, aprovechando el poder que tenía en las consultas en El Poblado. Gaviria aseguró que lo habría estado haciendo desde hace más de una década.
Casos habrían comenzado hace más de una década
Haría parte de un consultorio privado de una de las clínicas más respetuosas de Medellín. La concejal precisó que, aunque ya se hayan compulsado copias a la Fiscalía para la investigación, el urólogo sigue atendiendo como si nada.
“¿Cómo es posible que una bata médica sirva de escudo mientras él sigue vulnerando cuerpos? Una sanción de 6 meses es un insulto a nuestra integridad”, cuestionó Gaviria, al informar que radicó derechos de petición a las entidades y le hizo un llamado a otras víctimas para que alcen su voz.
Me uno a múltiples denuncias que han realizado algunas mujeres, donde han sido presuntamente víctimas de abuso sexual de un médico urólogo que atiende en un consultorio privado en una de las clínicas más respetuosas de nuestra ciudad.
Médico condenado en 2022
Esta denuncia hace recordar un controversial caso que tuvo su desenlace en 2022. En junio, la justicia condenó a 16 años de prisión al médico Gustavo Adolfo Lozano Naranjo.
El caso se remonta al 17 de mayo de 2020, cuando él atendió a una mujer de 91 años. Sin embargo, aprovechó la situación para abusarla sexualmente. El médico apeló la sentencia de primera instancia ante el Tribunal Superior de Medellín.
“Labores de policía judicial evidenciaron que el procesado, quien acudió a atender el llamado de la paciente, pidió quedarse a solas con ella, momento que aprovechó para abusarla sexualmente”, detalló la Fiscalía.