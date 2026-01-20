CANAL RCN
Colombia

Urólogo habría abusado de más de 20 mujeres en Medellín desde hace varios años

Una concejal dio a conocer detalles del aberrante caso. Pidió que haya justicia.

Urólogo habría abusado de pacientes en Medellín.
Urólogo habría abusado de pacientes en Medellín. Foto: Freepik.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 20 de 2026
07:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La concejal de Medellín, Camila Gaviria, hizo una preocupante denuncia. Al parecer, un urólogo habría abusado de más de 20 mujeres.

Condenan al hombre que secuestró, abusó y asesinó a una niña de 9 años en Boyacá
RELACIONADO

Condenan al hombre que secuestró, abusó y asesinó a una niña de 9 años en Boyacá

Este hombre presuntamente les habría hecho tocamientos indebidos, aprovechando el poder que tenía en las consultas en El Poblado. Gaviria aseguró que lo habría estado haciendo desde hace más de una década.

Casos habrían comenzado hace más de una década

Haría parte de un consultorio privado de una de las clínicas más respetuosas de Medellín. La concejal precisó que, aunque ya se hayan compulsado copias a la Fiscalía para la investigación, el urólogo sigue atendiendo como si nada.

“¿Cómo es posible que una bata médica sirva de escudo mientras él sigue vulnerando cuerpos? Una sanción de 6 meses es un insulto a nuestra integridad”, cuestionó Gaviria, al informar que radicó derechos de petición a las entidades y le hizo un llamado a otras víctimas para que alcen su voz.

Me uno a múltiples denuncias que han realizado algunas mujeres, donde han sido presuntamente víctimas de abuso sexual de un médico urólogo que atiende en un consultorio privado en una de las clínicas más respetuosas de nuestra ciudad.

Médico condenado en 2022

Esta denuncia hace recordar un controversial caso que tuvo su desenlace en 2022. En junio, la justicia condenó a 16 años de prisión al médico Gustavo Adolfo Lozano Naranjo.

VIDEO | Cayó colombiano requerido por la justicia española por el delito de abuso sexual
RELACIONADO

VIDEO | Cayó colombiano requerido por la justicia española por el delito de abuso sexual

El caso se remonta al 17 de mayo de 2020, cuando él atendió a una mujer de 91 años. Sin embargo, aprovechó la situación para abusarla sexualmente. El médico apeló la sentencia de primera instancia ante el Tribunal Superior de Medellín.

“Labores de policía judicial evidenciaron que el procesado, quien acudió a atender el llamado de la paciente, pidió quedarse a solas con ella, momento que aprovechó para abusarla sexualmente”, detalló la Fiscalía.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

¡Siguió temblando masivamente en Colombia hoy 20 de enero de 2026! Este es el reporte

Cartagena

Viral: familia llevó su propia comida a Barú y recibieron reclamos de los vendedores

Bogotá

Prueba reina en el caso de las frambuesas envenenadas: chats del domiciliario que las entregó

Otras Noticias

Venezuela

La millonada que recibió Delcy Rodríguez del primer giro de venta de petróleo venezolano por Estados Unidos

A las arcas del Estado en Venezuela ingresó el primer giro en dólares de la venta de crudo venezolano por parte del gobierno de Trump.

Finanzas personales

Casos únicos donde un padre queda libre de pagar manutención a sus hijos en Colombia

La cuota alimentaria no siempre es permanente. Esto es lo que dice la ley en el país.

Mundial de fútbol

Alemania se pronunció sobre no estar en el Mundial 2026 por amenazas de Donald Trump

Artistas

Reconocida presentadora reveló en vivo que le detectaron cáncer: este es su estado de salud

EPS

Duro llamado a las EPS e IPS: demorarse en la atención médica podría salirles caro