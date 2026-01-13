VIDEO | Cayó colombiano requerido por la justicia española por el delito de abuso sexual

Las autoridades, en coordinación con organismos internacionales, lograron la captura de un ciudadano colombiano solicitado por la justicia de España por su presunta participación en un caso de abuso sexual ocurrido en el país europeo.

Capturado colombiano buscado por caso de abuso sexual en España

El procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Bello, Antioquia, como resultado de una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia, la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol y las autoridades judiciales españolas.

El hombre capturado fue identificado como William de Jesús Álvarez Restrepo, quien figuraba en los sistemas internacionales de búsqueda por una orden emitida en España.

De acuerdo con la información oficial, el proceso judicial que enfrenta está relacionado con hechos ocurridos en 2020 en la provincia de Valencia, donde habría agredido sexualmente a una mujer que se encontraba en estado de indefensión por consumo de alcohol.

Las autoridades españolas adelantaban su localización para que responda ante la justicia por este delito.

La operación permitió ubicar y retener al sospechoso, dando paso a los procedimientos legales correspondientes para su entrega a las autoridades que lo requieren.

Los detalles fueron compartidos por el director de la Policía Nacional, el General William Oswaldo Rincón Zambrano, en su cuenta oficial de X.

En el trino, el director aseguró que “en Bello (Antioquia), la @PoliciaColombia, a través de la #OCN @INTERPOL_HQ y en coordinación con las autoridades de España, realizó la retención del ciudadano colombiano William de Jesús Álvarez Restrepo, requerido por la justicia española por el delito de abuso sexual”.

Las autoridades colombianas aseguraron que continuarán fortaleciendo los canales de intercambio de información y colaboración con otros países para enfrentar este tipo de delitos, sin importar en qué lugar del mundo se hayan cometido.