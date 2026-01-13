CANAL RCN
Colombia

VIDEO | Cayó colombiano requerido por la justicia española por el delito de abuso sexual

De acuerdo con la información oficial, el capturado habría agredido sexualmente a una mujer que se encontraba en estado de indefensión por consumo de alcohol.

Foto X: @DirectorPolicia

Noticias RCN

enero 13 de 2026
01:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades, en coordinación con organismos internacionales, lograron la captura de un ciudadano colombiano solicitado por la justicia de España por su presunta participación en un caso de abuso sexual ocurrido en el país europeo.

Violador serial abusó en cuatro meses a nueve mujeres que captaba por redes sociales: lo condenaron a 57 años
RELACIONADO

Violador serial abusó en cuatro meses a nueve mujeres que captaba por redes sociales: lo condenaron a 57 años

Capturado colombiano buscado por caso de abuso sexual en España

El procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Bello, Antioquia, como resultado de una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia, la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol y las autoridades judiciales españolas.

El hombre capturado fue identificado como William de Jesús Álvarez Restrepo, quien figuraba en los sistemas internacionales de búsqueda por una orden emitida en España.

De acuerdo con la información oficial, el proceso judicial que enfrenta está relacionado con hechos ocurridos en 2020 en la provincia de Valencia, donde habría agredido sexualmente a una mujer que se encontraba en estado de indefensión por consumo de alcohol.

Las autoridades españolas adelantaban su localización para que responda ante la justicia por este delito.

La operación permitió ubicar y retener al sospechoso, dando paso a los procedimientos legales correspondientes para su entrega a las autoridades que lo requieren.

Los detalles fueron compartidos por el director de la Policía Nacional, el General William Oswaldo Rincón Zambrano, en su cuenta oficial de X.

Durante una hora un hombre atacó, amarró, apuñaló y abusó de su expareja en el sur de Bogotá
RELACIONADO

Durante una hora un hombre atacó, amarró, apuñaló y abusó de su expareja en el sur de Bogotá

En el trino, el director aseguró que “en Bello (Antioquia), la @PoliciaColombia, a través de la #OCN @INTERPOL_HQ y en coordinación con las autoridades de España, realizó la retención del ciudadano colombiano William de Jesús Álvarez Restrepo, requerido por la justicia española por el delito de abuso sexual”.

Las autoridades colombianas aseguraron que continuarán fortaleciendo los canales de intercambio de información y colaboración con otros países para enfrentar este tipo de delitos, sin importar en qué lugar del mundo se hayan cometido.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Atento: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 13 de enero de 2026!

Ministerio de Justicia

Ministro de Justicia advirtió que otros miembros del gabinete habrían sido interceptados con el software Pegasus

Cartagena

Turista estadounidense murió ahogado en las Islas del Rosario: ¿qué se sabe?

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Ciro Quiñónez: de romperse en tarima a anunciar canción grabada con Yeison Jiménez

El artista cucuteño rompió en llanto mientras cantaba una de las canciones de su amigo, pero anunció que habrá homenaje póstumo con canción que quedó grabada.

Ciberseguridad

Las peligrosas consecuencias que tiene rechazar las llamadas spam internacionales: téngalo en cuenta

El rechazar estas llamadas podría darle serios dolores de cabeza en futuro.

Santa Fe

Santa Fe sorprende y le arrebata a Millonarios un nombre muy controversial

Estados Unidos

Avión militar habría sido camuflado como civil para ejecutar ataque en el mar que dejó 11 muertos

Medicamentos

Denuncian negocio redondo para facilitar trámites en el sistema digital de la Nueva EPS: ¿de qué trata?